Brücken schaffen

Fachtagung zum Übergang Kita-Grundschule

Ge­stal­ten ge­mein­sam den Ü­ber­gang von der Kin­der­ta­ges­ein­rich­tung (Ki­ta) in die Grund­schu­le: (von links) Sas­kia Frei-Kla­ges (Team­lei­tung Re­gio­na­les Bil­dungs­netz­werk), Mar­kus Rempe (Fach­dienst­lei­ter Bil­dung Kreis Lip­pe), Dr. E­li­sa­beth Pries-Küm­mel (Bil­dungs­büro Kreis Lip­pe) und Mar­lies Böke (Schul­amts­di­rek­to­rin, Schul­amt für den Kreis Lip­pe). Fo­to: Kreis Lippe

Kreis Lip­pe. Der Ü­ber­gang von der Kin­der­ta­ges­ein­rich­tung (Ki­ta) in die Grund­schule ist für Kin­der ein be­deut­sa­mer Mei­len­stein. Auf­gabe der Bil­dungs­ein­rich­tun­gen ist es, die­sen Ü­ber­gang bruch­los zu ge­stal­ten und Kin­der in die­ser wich­ti­gen Phase zu un­ter­stüt­zen. Das Re­gio­nale Bil­dungs­netz­werk des Krei­ses Lippe or­ga­ni­siert hier­für die Fach­ta­gung "­Brü­cken schaf­fen –Ü­ber­gang Kita – Grund­schu­le" mit ei­nem be­son­de­ren Fo­kus auf Spra­che. "Ein er­folg­rei­cher Ü­ber­gang kann nur ge­lin­gen, wenn Kin­der­ta­gesstät­ten und Grund­schu­len eng zu­sam­men­ar­bei­ten", be­tont Mar­lies Böke. Die Schul­amts­di­rek­to­rin ver­ant­wor­tet am Schul­amt für den Kreis Lippe den Be­reich Grund­schu­len. Die Fach­ta­gung bot eine Platt­form für die In­for­ma­tion und den Aus­tausch zu Ko­ope­ra­tio­nen im Kreis Lip­pe, wie Kin­der den Ü­ber­gang in die Grund­schule wahr­neh­men und wie Kin­dern der Ü­ber­gang er­leich­tert wer­den kann. Rund 200 Gäste aus Kin­der­ta­ges­ein­rich­tun­gen, Grund­schu­len, Städ­ten und Ge­mein­den des Krei­ses wa­ren ge­kom­men, um sich mit zen­tra­len Fra­gen rund um den Ü­ber­gang von der Kita in die Grund­schule zu be­fas­sen. "­Die große Re­so­nanz zeigt die Be­deu­tung, die das Thema für Ki­tas und Schu­len im Kreis ein­nimm­t", freut sich Dr. Eli­sa­beth Pries-Küm­mel, päd­ago­gi­sche Mit­ar­bei­te­rin im Bil­dungs­büro und Ko­or­di­na­to­rin des Pro­jekts "Rah­men­kon­zept für den Ü­ber­gang Kita – Grund­schule mit Fo­kus auf Sprach­bil­dung". In ei­nem Fach­vor­trag wid­mete sich Prof. Dr. Timm Al­bers von der Uni­ver­sität Pa­der­born dem Thema "­Sprach­bil­dung im Ü­ber­gang Kita – Grund­schu­le". Die Bil­dungs­ma­na­ge­rin und Be­ra­te­rin Mar­gitta Huns­mann stellte die Be­deu­tung ei­nes Rah­men­kon­zepts für die Zu­sam­men­ar­beit von Ki­tas und Grund­schu­len her­aus und re­fe­rierte ü­ber Er­war­tun­gen und Ängste von Schulan­fän­gern. Auch Ein­bli­cke in die prak­ti­sche Ar­beit ka­men nicht zu kurz. So prä­sen­tier­ten Schul- und Kita-Lei­tun­gen so­wie päd­ago­gi­sche Fach­kräfte aus den Kom­mu­nen Au­gust­dorf, Det­mold, Horn-Bad Mein­berg, Lemgo und Leo­polds­höhe ihre Ko­ope­ra­ti­ons­ar­beit an In­for­ma­ti­ons­stän­den und stan­den für Fra­gen zur Ver­fü­gung. Der Kreis Lippe möchte die Ko­ope­ra­tion von Ki­tas und Grund­schu­len dau­er­haft stär­ken. Hier­für wird im ers­ten Halb­jahr 2019 ein Rah­men­kon­zept er­ar­bei­tet. Ne­ben ge­setz­lich vor­ge­ge­be­nen Stan­dards soll die­ses Emp­feh­lun­gen und An­re­gun­gen für Ki­tas und Grund­schu­len ent­hal­ten. Ent­wi­ckelt wird es von ei­ner spe­zi­ell hier­für ge­bil­de­ten Pro­jekt­grup­pe, die aus Ver­tre­tern von Kin­der­ta­ges­ein­rich­tun­gen und ih­ren Trä­gern, Schu­len, Ju­gend­äm­tern und Ex­per­ten zur Sprach­bil­dung be­steht. An­sprech­part­ne­rin für das Rah­men­kon­zept und das Thema "Ü­ber­gang Kin­der­ta­ges­ein­rich­tung – Schu­le/­Sprach­bil­dung und Sprach­för­de­rung" im Bil­dungs­büro des Krei­ses Lippe ist Dr. Eli­sa­beth Pries-Küm­mel, Email "E.Pries-Kuem­mel@­kreis-lip­pe.­de”.

vom 15.12.2018 | Ausgabe-Nr. 50B

