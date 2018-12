Kleine Dose - große Hilfe

Notfalldose seit Montag in den Apotheken

Mu­tet selt­sam an, ist aber kor­rekt, da leicht zu fin­den: die Not­fall­dose wird in der Sei­tentür vom Kühl­schrank de­po­niert. Fo­to: pri­vat

Kreis Lip­pe. Der Not­arzt kommt in die Woh­nung, der Pa­ti­ent ist nicht an­sprech­bar. Es muss schnell ge­hen, aber die Ret­ter wis­sen nicht, wel­che Me­di­ka­mente der Pa­ti­ent braucht, ob er All­er­gien oder Vor­er­kran­kun­gen hat. Beim müh­sa­men Zu­sam­men­su­chen von Pil­len und Do­ku­men­ten geht wert­volle Zeit ver­lo­ren. Eine ein­fa­che Lö­sung: die Not­fall­do­se. "In der Kühl­schrank­tür auf­be­wahrt, fin­den sich in ihr alle wich­ti­gen Pa­ti­en­ten­da­ten auf einen Blick", sagt Apo­the­ker Uwe Ro­de­meis­ter, Spre­cher der Apo­the­ker­schaft im Kreis Lip­pe. Der weiß-grü­ne, zehn Zen­ti­me­ter hohe Plas­tik­behäl­ter hat sich in vie­len Re­gio­nen Deutsch­lands be­reits be­währt. Die Apo­the­ker­schaft bringt die Not­fall­dose nun auch flächen­de­ckend in die Re­gion. Seit 10. De­zem­ber ist sie in al­len Apo­the­ken er­hält­lich. Dort be­kom­men Pa­ti­en­ten auch Hilfe beim Aus­fül­len der Not­fal­l­in­for­ma­tion. Die Apo­the­ken im Kreis Lippe be­tei­li­gen sich an der Ak­tion, in de­ren Rah­men sie von der Apo­the­ker­kam­mer West­fa­len-Lippe kos­ten­los mit je­weils 20 Not­fall­do­sen-Sets für ihre Pa­ti­en­ten aus­ge­stat­tet wur­den, die ge­gen eine Spende ab­ge­ge­ben wer­den. Ist der Gra­tis-Vor­rat auf­ge­braucht, gibt es die Do­sen in den meis­ten Apo­the­ken wei­ter­hin – dann je­doch für ein paar Euro im Ver­kauf. Was bringt die Not­fall­do­se? "­Bei Not­fäl­len kommt es auf Mi­nu­ten oder so­gar Se­kun­den an", so Apo­the­ker Ro­de­meis­ter. Das Prin­zip der Not­fall­dose sei da­her denk­bar ein­fach und doch ge­nial: "Pa­ti­en­ten ste­cken all ihre Not­fall­do­ku­mente in die Dose und la­gern diese in der Kühl­schrank­tür. Je ein Hin­weis-Auf­kle­ber an der In­nen­seite der Woh­nungs­tür so­wie am Kühl­schrank in­for­mie­ren die Ret­tungs­kräf­te." Ent­schei­dend sei natür­lich, dass die In­for­ma­tio­nen stets auf dem ak­tu­el­len Stand ge­hal­ten wer­den. Warum im Kühl­schrank? Ro­de­meis­ter: "Auf den ers­ten Blick mag der Kühl­schrank als un­ge­wöhn­li­cher Ort er­schei­nen, aber er hat zwei Vor­tei­le: Es gibt ihn in je­dem Haus­halt, und je­der fin­det ihn schnell. Für die Ret­tungs­kräfte soll die Not­fall­dose da­her eine Hilfe sein. Vie­len Pa­ti­en­ten gibt sie außer­dem ein Ge­fühl von Si­cher­heit." Dies gelte umso mehr in Zei­ten, in de­nen im­mer mehr Men­schen al­leine le­ben.

