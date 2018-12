Sicheres Spielzeug – Tipps für Eltern

Kreis Lip­pe. Der Start­schuss für die Zeit der Weih­nacht­sein­käufe ist ge­fal­len. Ob on­line oder im Ein­zel­han­del, das Wa­ren­an­ge­bot ist wie im­mer rie­sen­groß. Nach der Fra­ge, ü­ber wel­che Ge­schenke sich ihre Jüngs­ten am meis­ten freuen könn­ten, ste­hen viele El­tern beim Ein­kauf be­reits vor der nächs­ten Her­aus­for­de­rung: Wie er­kenne ich, ob ein Spiel­zeug auch si­cher ist und ob die Qua­lität stimmt? Denn im­mer wie­der ge­langt auch man­gel­haf­tes Spiel­zeug in den Han­del, das für Kin­der so­gar ge­fähr­lich ist. Die Mark­tü­ber­wa­chungs­behörde der Be­zirks­re­gie­rung emp­fiehlt Kun­den da­her, beim Kauf ge­nau hin­zu­schau­en. "­Be­reits beim Kauf sollte man be­stimmte Qua­litäts­kri­te­rien und Kenn­zei­chen der Pro­dukte prü­fen", rät Hel­mut Schim­mel­pfen­nig vom tech­ni­schen Ar­beits­schutz der Be­zirks­re­gie­rung. Er und seine Kol­le­gen küm­mern sich in OWL auch um das Thema Pro­dukt­si­cher­heit von Kin­der­spiel­zeug und führen Kon­trol­len im Ein­zel­han­del durch. Für Spiel­zeug gel­ten wie für alle an­de­ren Pro­dukte be­stimmte Si­cher­heits­stan­dards, die laut Spiel­zeugricht­li­nie ein­ge­hal­ten wer­den müs­sen. Hel­mut Schim­mel­pfen­nig emp­fiehlt da­her für den Kauf von Kin­der­spiel­zeug: "Ach­ten Sie dar­auf, dass die Ware mit dem CE-Kenn­zei­chen und bes­ser noch zu­sätz­lich mit dem GS-Zei­chen aus­ge­zeich­net ist. Da­mit er­klärt der Her­stel­ler, dass das Spiel­zeug der Eu­ropäi­schen Richt­li­nie für Spiel­zeuge ent­spricht." Außer­dem müs­sen laut Schim­mel­pfen­nig Pro­dukt­be­schrei­bung und Warn­hin­weise in deut­scher Spra­che vor­han­den sein. Der Name und die An­schrift des Her­stel­lers oder des Im­por­teurs müs­sen eben­falls sicht­bar und le­ser­lich sein. Spiel­zeug, das für Kin­der un­ter drei Jah­ren ge­fähr­lich sein kann, müsse einen Warn­ver­merk mit Nen­nung der spe­zi­fi­schen Ge­fahr tra­gen, wie bei­spiel­wei­se: "­Nicht ge­eig­net für Kin­der un­ter drei Jah­ren we­gen ver­schluck­ba­rer Klein­tei­le". Der Ex­perte rät außer­dem auf den Ge­ruch des Pro­dukts zu ach­ten: "­Spiel­zeug sollte nicht nach Che­mie rie­chen, dann ist häu­fig et­was nicht in Ord­nung." Wenn die Kun­den beim Kauf diese Tipps be­her­zi­gen, so Schim­mel­pfen­nig, dann stehe ei­nem fröh­li­chen Weih­nachts­fest zu­min­dest bei der Spiel­zeug­si­cher­heit nichts mehr im We­ge. Wei­tere In­for­ma­tio­nen gibt es un­ter "ww­w.­mags.n­r­w/­mark­tu­e­ber­wa­chung-pro­duk­te” oder "ww­w.­ver­brau­cher­zen­tra­le.­de/wis­sen/um­welt-haus­hal­t/­spiel­zeug/kin­der­spiel­zeug-6910”.

vom 15.12.2018 | Ausgabe-Nr. 50B

