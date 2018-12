Schöne, alte Bäume

Landesverband Lippe weist 1.016 Altgehölze aus

Darf dank EU- und Lan­des-För­de­rung alt wer­den: Tot­holz­baum im Na­tur­schutz­ge­biet Ex­t­ern­stei­ne. Fo­to: Lan­des­ver­band Lip­pe/Dre­wes

Kreis Lip­pe. Die Förs­ter und Forst­wirte des Lan­des­ver­ban­des Lippe pfle­gen rund 5.500 Hektar Na­tur­schutz-Ge­biete und för­dern die Rück­kehr ge­fähr­de­ter Tier­ar­ten. In die­sem Jahr hat die For­st­ab­tei­lung 1.016 Bio­top- und Alt­holz­bäume aus­ge­wie­sen. Dank ei­ner För­de­rung in Höhe von rund 270.000 Euro aus dem ELER-Pro­gramm für länd­li­che Ent­wick­lung in Co- Fi­nan­zie­rung mit dem Land Nord­rhein-West­fa­len wer­den sie nun wei­ter al­tern kön­nen – und ir­gend­wann ab­ster­ben. "Das En­ga­ge­ment un­se­rer For­st­ab­tei­lung für be­son­ders er­hal­tens­werte Bäume ist nur kon­se­quent: Der Wald­bau beim Lan­des­ver­band Lippe zielt ab auf ar­ten­rei­che, sta­bile Mischwäl­der. Dazu gehört auch eine Viel­falt an jun­gen, mit­tel­al­ten und al­ten Bäu­men. Außer­dem den­ken die Kol­le­gen tag­täg­lich den Na­tur­schutz mit, ach­ten auf Tot­holz und auf Horst­bäu­me", lobt Ver­bands­vor­ste­he­rin Anke Peit­h­mann. "Weil der Lan­des­ver­band Lippe mit sei­nen Wäl­dern Ein­nah­men er­zielt, die er zur Fi­nan­zie­rung und För­de­rung sei­ner Kul­turein­rich­tun­gen und der Kul­tur in Lippe braucht, ist die fi­nan­zi­elle Kom­pen­sa­tion von be­son­de­ren, bis­her frei­wil­li­gen Leis­tun­gen für den Na­tur­schutz wich­tig. Wir dan­ken der EU-Kom­mis­sion und dem Land NRW herz­lich für die be­wil­lig­ten För­der­gel­der." Kon­kret wur­den die Bäume im Na­tur­schutz­ge­biet Don­oper Teich (Det­mold) so­wie im Na­tur­schutz­ge­biet Ex­t­ern­steine und im Bel­ler Holz (beide Horn-Bad Mein­berg) aus­ge­wie­sen. "Es han­delt sich da­bei um Bäu­me, die auf­grund ih­res Al­ters oder ih­rer Be­schaf­fen­heit eine wich­tige Rolle in ih­rem Bio­top er­fül­len", er­läu­tert Hans-Ul­rich Braun, Lei­ter der For­st­ab­tei­lung des Lan­des­ver­ban­des Lip­pe. In Baum­höhlen brütende Vö­gel wie Spechte oder Hohl­tau­ben sind auf alte Bäume an­ge­wie­sen; ebenso viele Fle­der­maus­ar­ten. Auch Ha­bich­te, Rot­mi­lane und Bussarde brau­chen Lau­balt­holz­bestände ab 100 Jah­ren und mehr mit dich­ten Kro­nen zum Brüten. Schwarz­stör­che benöti­gen Bäu­me, die im obe­ren Drit­tel ein aus­ge­präg­tes Kro­nen­dach zum Schutz des Nes­tes bil­den. Ab­ster­bende Bäume sind schließ­lich wich­ti­ger Le­bens­raum für Pilze und In­sek­ten, die das ma­rode Holz zer­set­zen. "Wir ha­ben nun ge­nau sol­che Bäume aus­ge­sucht, kar­tie­ren las­sen und aus der Be­wirt­schaf­tung ge­nom­men", sagt Braun. "Da­mit ha­ben wir einen wei­te­ren we­sent­li­chen Bei­trag zur Stär­kung der Ar­ten­viel­falt in den Lan­des­ver­bands­wäl­dern leis­ten kön­nen."

vom 15.12.2018 | Ausgabe-Nr. 50B

