Das Schülerkonzert des MWG begeistert rund 1000 Besucher

Lemgo (krü). Schü­ler des Ma­ri­anne-We­ber-Gym­na­si­ums brin­gen weih­nacht­li­che Stim­mung in die Kir­che St. Ni­co­lai und ha­ben die Ad­vent­s­zeit ein­geläu­tet. Ins­ge­samt hören bei zwei Auf­trit­ten etwa 1000 Be­su­cher beim bun­ten Mu­sik-Abend zu, bei dem ü­ber 300 Mit­wir­kende alle Re­gis­ter zo­gen und ein ab­wechs­lungs­rei­ches Pro­gramm bo­ten. "Es ist Ad­vent und die Mu­sik wird in den Her­zen wei­ter­klin­gen", be­grüßte Haus­herr Pfar­rer Dr. Ulf Za­strow rund 500 Gäste an bei­den Aben­den im voll­be­setz­ten Haus. Das Lem­goer Schu­lor­che­s­ter un­ter Lei­tung von Frie­de­mann En­gel­bert eröff­nete den bun­ten Rei­gen mit dem "­Con­certo Pas­to­ra­le" von Jo­hann Mel­chior Mol­ter (1696-1765). Ba­ro­cker Glanz füllte den Kirch­raum im tän­ze­ri­schen Schwung. Wei­che Holz­blä­ser­klänge kon­tras­tier­ten zu fest­li­chen Streicher­klän­gen. Der Ober­stu­fen­chor for­derte in "Tran­se­a­mus us­que Beth­le­hem" von Jo­seph Schna­bel (1767-1831) auf, zur Ge­burtsstätte Jesu zu pil­gern. Das Lied "Hir­ten zo­gen mit Ge­sang nach Beth­le­hem" ge­lang rhyth­misch poin­tiert in be­ein­dru­cken­der Viel­stim­mig­keit. Weih­nacht­li­che Ge­mein­de­lie­der, die En­gel­bert an der Or­gel be­glei­te­te, san­gen alle Gäste mit und er­mög­lich­ten Um­bau­ten. Erst­mals lag die Lei­tung des Un­ter­stu­fen­chors in den Hän­den von Me­la­nie Hoff­mann. Der helle Stimm­klang der Kin­der ü­ber­raschte in her­vor­ra­gen­der Text­ver­ständ­lich­keit und er­oberte die Her­zen der Hö­rer. Leo­nie Ma­li­now­ski be­glei­tete am E-Piano das Lied "K­ei­ner hat einen Platz für euch", das die Si­tua­tion der Ob­dach­lo­sig­keit bei der Ge­burt Jesu be­schreibt, so­wie "In die­ser Nacht in Beth­le­hem". Dem Song "­Ma­ry, did you know" un­ter­legte Lasse Evers­meier fet­zige Gi­tar­renklän­gen. Mehr­stim­mi­ger Ge­sang der Vo­kal-AG un­ter Lei­tung von En­gel­bert ent­führte in öst­li­che Klangre­gio­nen mit der weih­nacht­li­chen An­ti­phon "Ho­die Chris­tus na­tus est" des Po­len Win­centy Gor­zel­niaw­ski (1872-1929). Die Schü­le­rin­nen Anne Ro­senau und Anna En­gel­bert har­mo­nier­ten wun­der­bar im Du­ett im Wech­sel mit den 17 Cho­ris­ten in "­Puer na­tur in Beth­le­hem" von Mi­chael Präto­rius (1571-1621). Ein Strei­che­ren­sem­ble mit Tru­hen­or­gel schuf den Klang­tep­pich, ü­ber dem sich das Aus­wah­len­sem­ble in­to­na­ti­ons­si­cher und trans­pa­rent ent­fal­ten konn­te. Ein High­light wa­ren in­ter­na­tio­nale Weih­nachts­lie­der des Mit­tel­stu­fen­chors un­ter Lei­tung von An­drea Coers. Das deut­sche Lied "­Macht hoch die Tür" im zeit­gemäßen Ar­ran­ge­ment von Jo­sef Mi­chel ver­einte im schöns­tem Stimm­glanz Un­ter- Mit­tel- und ei­nige Sän­ge­rin­nen des Ober­stu­fen­chors. Ein franzö­si­sches Weih­nachts­lied er­klang in ge­tra­ge­ner Me­lan­cho­lie. Das eng­li­sche Tra­di­tio­nal "­Deck the hall" (Schmück den Saal!) be­glei­tete ein Blä­se­ren­sem­ble. Ei­nige Schü­ler ver­an­schau­lich­ten den Tex­tin­halt, in­dem sie eine Leine weih­nacht­lich schmück­ten. Bei der ame­ri­ka­ni­schen Christ­mas-Ver­sion von "From a di­stan­ce" un­ter­mal­ten Streich­in­stru­mente den pop­pi­gen Ge­sang, der die Hö­rer ver­zau­ber­te. Das Schu­lor­che­s­ter gab die Film­mu­sik "Drei Nüsse für Aschen­brö­del" zum Bes­ten und der Ober­stu­fen­chor er­blühte in "A­deste fi­de­les" in vol­lem Chor­klang. Als emo­tio­na­ler Höhe­punkt, für den auch ehe­ma­lige Mit­wir­kende die Bühne be­tra­ten, ver­einte das tra­di­tio­nelle Weih­nachts­lied "Wun­der­bare Freu­de" von Claude Clan­ché die ganze Schul­ge­mein­de.

