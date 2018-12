Wandern für Trauernde im Advent

Lem­go. Die nächste Wan­de­rung für Trau­ernde fin­det am Sams­tag, den 15. De­zem­ber von 14 bis etwa 17 Uhr statt. Trau­ernde stär­ken sich in der Na­tur und er­le­ben Ge­mein­sam­keit und Ver­ständ­nis. Zwei Eh­ren­amt­li­che vom Am­bu­lan­ten Hos­piz­dienst Lippe ha­ben diese Tour ge­plant und be­glei­ten sie. Treff­punkt ist der Zie­gen­stein-Hof, Am Berg­kamp 9 in Lemgo-Hörst­mar.

vom 12.12.2018 | Ausgabe-Nr. 50A

