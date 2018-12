Meisterin der karnatischen Violine

Klangkosmos Weltmusik mit Jyotsna Srikanth

Det­mold. Die in­di­sche Mu­sik un­ter­schei­det zwei große klas­si­sche Mu­si­krich­tun­gen: die nordin­di­sche hin­dus­ta­ni­sche und die kar­na­ti­sche Mu­sik aus dem Sü­den. Sie be­steht ü­ber­wie­gend aus durch­kom­po­nier­ten Ar­ran­ge­ments und dient der Ver­mitt­lung von Me­lo­die, Me­lis­ma­tik, Rhyth­mus und Aus­druck. Jyotsna Sri­kanth ist in Ban­ga­lore auf­ge­wach­sen und kann als her­aus­ra­gende Ver­tre­te­rin des kar­na­ti­schen Vio­lin­spiels auf eine lange Kar­riere als cha­ris­ma­ti­sche Mu­si­ke­rin zurück­bli­cken. Mit ih­rem frei fließen­den, oft hyp­no­ti­sie­ren­den Stil hat sie eine ei­gene Klang­s­pra­che ge­fun­den. Zu­wei­len ist ihr Ton stark und ro­man­tisch und ver­weist auf die üp­pig or­che­strier­ten Film­so­undtracks ih­rer frühen Kar­rie­re. Manch­mal er­in­nert sie be­wusst an die glei­ten­den mi­kro­to­na­len Mo­du­la­tio­nen tra­di­tio­nel­ler Gei­gen­spie­ler aus dem länd­li­chen My­so­re, wo die Streich­in­stru­mente aus ei­ner Ko­kos­nuss­schale ge­baut wer­den. Jyotsna fu­sio­niert west­lich klas­si­sche und kar­na­ti­sche Mu­sik, um die Es­senz zweier Mu­sik­stile in der Fu­sion her­vor­zu­brin­gen. So er­forschte sie auch die Ü­ber­nahme und Um­wand­lung des eu­ropäi­schen In­stru­ments Vio­line in die in­di­sche Tra­di­tion und ver­gleicht die Tech­ni­ken bei­der Tra­di­tio­nen. Am Frei­tag, 14. De­zem­ber, kommt sie im Rah­men der Reihe "­Klang­kos­mos Welt­mu­si­k" in die Aula der Al­ten Schule am Wall. Los geht es um 20 Uhr, Ein­lass ist ab 19.30 Uhr. Tickets gibt es im Vor­ver­kauf für 8 (er­mäßigt 6) Euro un­ter an­de­rem in der Tou­rist-In­for­ma­tion am Markt und an al­len Vor­ver­kaufs­stel­len von "AD­t­icket" und im In­ter­net un­ter "ww­w.ad­t­icket.­de". An der Abend­kasse kos­ten die Kar­ten 9 (er­mäßigt 7) Eu­ro.

vom 12.12.2018 | Ausgabe-Nr. 50A

