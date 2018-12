Für bessere Lebensumstände im Alter

Finke-Stiftung schreibt aus

Kreis Lip­pe/­Kal­le­tal. Am 3. De­zem­ber 2008 grün­dete El­friede Finke († 2011) die Finke-Stif­tung. Ihr er­klär­tes Ziel da­bei war, die Zu­frie­den­heit im Al­ter zu ver­bes­sern und äl­tere Men­schen im Kal­le­tal vor Im­mo­bi­lität, Ein­sam­keit und Hilfs­be­dürf­tig­keit zu be­wah­ren. Seit Grün­dung hat die Stif­tung, die treuhän­de­risch von der Stif­tung Stand­ort­si­che­rung ver­wal­tet wird, be­reits 37 Pro­jekte mit rund 31.000 Euro ge­för­dert. An­läss­lich ih­res zehn­jäh­ri­gen Be­ste­hens schreibt der Bei­rat Weih­nachts­geld in Höhe von 10 mal 300 Euro (3.000 Eu­ro) für ge­meinnüt­zige Pro­jekte und Ak­ti­vitäten im Kal­le­tal aus, die das Le­ben der dort be­hei­ma­te­ten äl­te­ren Men­schen ver­bes­sern. Ge­för­dert hat die Stif­tung in den zurück­lie­gen­den zehn Jah­ren viel­fäl­tige Pro­jek­te, dazu zähl­ten un­ter an­de­rem der Bür­ger­bus­ver­ein Kal­le­tal, di­verse Se­nio­ren­fahr­ten der AWO, die In­stal­la­tion ei­nes bar­rie­re­freien Durch­schrei­te­be­ckens im Frei­bad Ho­hen­hau­sen so­wie Ak­ti­vitäten des Se­nio­ren­bei­rats. "Es geht da­bei im­mer dar­um, un­se­ren äl­te­ren Bür­gern ein paar schöne Stun­den zu be­rei­ten, sie vor Ein­sam­keit zu schüt­zen, Im­mo­bi­lität vor­zu­beu­gen oder sich ein­fach um sie zu küm­mern", er­läu­tert Bür­ger­meis­ter Hecker. "Um je­weils 300 Euro be­wer­ben kön­nen sich Ver­eine oder In­sti­tu­tio­nen, die ge­meinnüt­zig sind und eine Idee im aus­ge­schrie­be­nen Zweck­rah­men ha­ben", in­for­miert Bür­ger­meis­ter Ma­rio Hecker. Es rei­che eine kurze Zu­sam­men­fas­sung der ge­plan­ten Ak­ti­vitäten un­ter der An­ga­be, wofür die Mit­tel der Finke-Stif­tung kon­kret ein­ge­setzt wer­den sol­len. "Wir hof­fen auf krea­tive und wir­kungs­volle Pro­jek­te, die gern viel­fäl­tige An­sätze wählen dür­fen", wünscht er sich im Na­men al­ler Bei­rats­mit­glie­der. Die Be­wer­bun­gen sind bis zum 21. De­zem­ber zu rich­ten an die Finke-Stif­tung, Stich­wort: Aus­schrei­bung Weih­nachts­geld, Fe­lix-Fe­chen­bach-Str. 5, 32756 Det­mold, oder per E-Mail an in­fo@lipp­eim­puls.­de. In­for­ma­tio­nen zur Stif­tung fin­den sich auf der In­ter­netseite un­ter ww­w.­stif­tung-stand­ort­si­che­rung.­de.

vom 12.12.2018 | Ausgabe-Nr. 50A

