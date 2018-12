Peter Orloff feiert Bühnenjubiläum

Jubiläumstournee mit dem Schwarzmeer Kosaken Chor

Oer­ling­hau­sen. Pe­ter Or­loff kommt mit dem Schwarz­meer Ko­sa­ken Chor im Rah­men sei­ner Ju­biläum­stour­nee un­ter dem Motto "Das Wol­ga­lie­d" am Sams­tag, 16. Fe­bruar, nach Oer­ling­hau­sen. Der Oer­ling­hau­ser Ver­ein "Mu­sik für gute Zwecke" hat Pe­ter Or­loff und sei­nen welt­berühm­ten Chor nach dem großen Er­folgs­auf­tritt im vo­ri­gen Jahr er­neut zu ei­nem Kon­zert in die Berg­stadt ver­pflich­tet. Die Ver­an­stal­tung in der Aula des Schul­zen­trums be­ginnt um 19.30 Uhr, Ein­lass ist ab 18.30 Uhr. Es ste­hen aus­sch­ließ­lich Sitz­plätze bei freier Platz­wahl zur Ver­fü­gung. Die Be­wir­tung der Be­su­cher wird durch den CVJM Oer­ling­hau­sen zu "volks­tüm­li­chen Prei­sen" durch­ge­führt. Kar­ten im Vor­ver­kauf gibt es für 24 Euro (inklu­sive Vor­ver­kaufs-Ge­bühr) un­ter an­de­rem in der Buch­hand­lung Blu­me, der Mel­m’­schen Apo­the­ke, im Rei­se­büro und Lotto Gärt­ner, der Heide Apo­the­ke, der Apo­theke in Lipper­rei­he, der I-Berg Apo­the­ke, Lotto Hil­bert in Ase­mi­sen und in der Ge­schäfts­stelle von "Lippe ak­tu­ell".

vom 08.12.2018 | Ausgabe-Nr. 49B

Drucken | Versenden