Kreis Lip­pe. Wenn je­mand in ei­ner Werk­statt für be­hin­derte Men­schen ar­bei­tet und den so­ge­nann­ten Be­rufs­bil­dungs­be­reich durch­läuft, hat er dann An­spruch auf Grund­si­che­rung? Die An­sich­ten hierü­ber ge­hen bis­lang aus­ein­an­der. Ein Er­lass des Bun­des­so­zial­mi­nis­te­ri­ums sieht vor, dass Be­trof­fene erst nach der Phase der Be­rufs­bil­dung in ei­ner Werk­statt für be­hin­derte Men­schen An­spruch auf Grund­si­che­rung ha­ben. Denn erst nach die­ser Phase könne ein An­trag beim Ren­ten­ver­si­che­rungs­trä­ger ge­stellt wer­den auf Fest­stel­lung der vol­len Er­werbs­min­de­rung auf Dau­er. Viele Ge­richte se­hen das aber an­ders. Die Klage rich­tete sich ge­gen eine Ent­schei­dung der Kreis­ver­wal­tung als zu­stän­dige Behör­de. Der Kreis Lippe wird ge­gen das Ur­teil nicht in Re­vi­sion ge­hen: "Wir be­grüßen das Ur­teil des So­zi­al­ge­richts Det­mold. Denn auch wir fin­den es sinn­voll, den An­trag­stel­lern die Grund­si­che­rung zu ge­währen. Al­ler­dings sind wir bis­lang an den Er­lass des Bun­des­so­zial­mi­nis­te­ri­ums ge­bun­den und müs­sen die An­träge ab­leh­nen. Das ist sehr un­be­frie­di­gend, so­wohl für die Be­trof­fe­nen, als auch für uns als ver­ant­wort­li­che Behör­de", er­klärt Karl-Ei­tel John, zu­stän­di­ger Ver­wal­tungs­vor­stand des Krei­ses Lip­pe. Weil das Bun­des­so­zial­mi­nis­te­rium und die zu­stän­di­gen Ge­richte die Neu­fas­sung des Pa­ra­gra­fen 45, Satz 3 im SGB XII un­ter­schied­lich aus­le­gen, ent­steht ein Di­lemma für Behör­den und Be­trof­fe­ne: Der Kreis Lippe als Trä­ger der So­zi­al­hilfe muss bei An­trä­gen auf Grund­si­che­rung für Per­so­nen im Be­rufs­bil­dungs­be­reich von Werkstät­ten für be­hin­derte Men­schen der Wei­sung des Mi­nis­te­ri­ums fol­gen und den An­trag ab­leh­nen – wohl­wis­send, dass die Ge­richte mehr­heit­lich an­ders ent­schei­den. An­de­rer­seits gel­ten die Ge­richts­ur­teile eben nur für die Be­trof­fe­nen, die Klage ge­gen einen Ab­leh­nungs­be­scheid er­he­ben. Wer den Kla­ge­weg scheut, dem bleibt ein mög­li­cher An­spruch ver­wehrt.

