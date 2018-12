Unfallflucht ist unfair

Präventionskampagne der Polizei

Lip­pe. Auf Park­plät­zen oder in en­gen Straßen pas­siert es be­son­ders leicht. Eine kleine Un­auf­merk­sam­keit beim Ran­gie­ren und ein an­de­res Fahr­zeug ist be­schä­digt. Ab­ge­fah­rene Sei­ten­spie­gel, zer­kratzte Stoß­stan­gen, klei­nere Beu­len – häu­fig sind die Schä­den auf den ers­ten Blick nicht be­son­ders groß und die Hem­mung den Un­fall­ort zu ver­las­sen ge­ring. Wer sich nach ei­nem Zu­sam­men­stoß vom Un­fall­ort ein­fach ent­fernt, macht sich straf­bar. Eine Folge kann der Ver­lust des Füh­rer­scheins sein. Außer­dem blei­ben die Ge­schä­dig­ten auf den Kos­ten sit­zen. Auch in Lippe kommt es häu­fig zum "u­ner­laub­ten Ent­fer­nen vom Un­fall­or­t", so die rich­tige Be­zeich­nung. Die Zahl war in den ver­gan­ge­nen Jah­ren ste­tig an­stei­gend: 2013 wur­den 1397 Un­fall­fluch­ten ver­zeich­net, 2017 ganze 1794. Im Sep­tem­ber star­tete die Kreis­po­li­zei­behörde Lippe un­ter Be­tei­li­gung der Kreis­ver­kehrs­wacht Lippe des­halb die Kam­pa­gne "Blei­ben Sie fair. Wählen Sie die 110!" Mit den Ak­tio­nen der Kam­pa­gne wur­den Tipps für Zeu­gen, für Ge­schä­digte und für Ver­ur­sa­cher von Ver­kehrs­un­fäl­len ver­mit­telt. In­for­ma­ti­ons­ta­feln hän­gen in­zwi­schen an zen­tra­len Stel­len auf ver­schie­de­nen Su­per­markt­park­plät­zen. Lan­des­weit star­tet in die­ser Wo­che eine Ak­tion, die eben­falls für die­ses Thema sen­si­bi­li­sie­ren will. Un­ter dem Ti­tel "­Un­fall­flucht ist un­fair" wird mit Pla­ka­ten an die Un­fall­ve­rur­sa­cher ap­pel­liert, sich ih­rer Ver­ant­wor­tung zu stel­len. In den kom­men­den Wo­chen ver­teilt die Kreis­po­li­zei­behörde Lippe die zu­gehö­ri­gen Pla­kate und vor­ge­fer­tig­ten Hin­weis­zet­tel in Ge­schäf­ten und In­sti­tu­tio­nen und in­for­miert wie­der­holt auf Großraum­park­plät­zen rund um das The­ma. Die Hin­weis­zet­tel kön­nen Zeu­gen nut­zen, um ihre Be­ob­ach­tun­gen ü­ber­sicht­lich und vollstän­dig zu no­tie­ren. Da­mit leis­ten sie einen wich­ti­gen Bei­trag zur po­li­zei­li­chen Er­mitt­lungs­ar­beit.

vom 08.12.2018 | Ausgabe-Nr. 49B

