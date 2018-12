Positive Bilanz und neuer Vorstand

Lebenshilfe zieht bei Mitgliederversammlung ein Fazit

Ab­schied mit Blu­men: Die Vor­sit­zende der Le­bens­hilfe Cor­dula Holle dankte Hans Her­mann Schmitz (links) und Jo­chen Kot­zen­berg für ih­ren Jahr­zehnte lan­gen Ein­satz. Fo­to: Le­bens­hilfe

Det­mold. Die Le­bens­hilfe Det­mold be­fin­det sich wei­ter auf gu­tem Kurs: Die wirt­schaft­li­che Lage ist sehr sta­bil, die Nach­frage nach Ar­beitsplät­zen in ei­ner der Werkstät­ten hält wei­ter an, eine Reihe von Pro­jek­ten ver­spre­chen in­ter­essante Per­spek­ti­ven. Die Mit­glie­der­ver­samm­lung des Ver­eins nahm diese Bot­schaf­ten von Vor­stand und Ge­schäfts­führung mit Freude zur Kennt­nis. Die gute Stim­mung wurde auch bei der Vor­stands­wahl deut­lich: Alle sie­ben vor­ge­schla­ge­nen Kan­di­da­ten wur­den auf An­hieb ge­wählt. Cor­dula Holle bleibt Vor­sit­zende der Le­bens­hil­fe, ihre Stell­ver­tre­ter sind Her­mann Hib­be­ler und Frie­del Heu­win­kel. Es galt aber auch Ab­schied zu neh­men von zwei Jahr­zehnte lan­gen Weg­be­glei­tern der Le­bens­hil­fe: Jo­chen Kot­zen­berg und Hans Her­mann Schmitz wa­ren zur Vor­stands­wahl nicht mehr an­ge­tre­ten. Die bei­den "Ur­ge­stei­ne" wur­den durch Cor­dula Holle mit herz­li­chen Wor­ten aus dem Eh­ren­amt ver­ab­schie­det. Zu­gleich konnte die Vor­sit­zende Franz-Jo­sef Fal­tin, Horst Kille und Ste­fan Wolf neu im Vor­stand be­grüßen. An­drea Rüchel wurde in ih­rem Vor­stands­amt bestätigt. Ge­schäfts­füh­rer Bernd Con­rad zog po­si­tive Jah­res­bi­lanz und schil­derte die wei­tere Ent­wick­lung: Die Mit­ar­bei­ter­zahl in den Werkstät­ten sei auf 899 ge­stie­gen, die Zahl der Voll­kräfte zu ih­rer Be­treu­ung ist auf 322 ge­wach­sen. Der Werk­statt-Neu­bau am Bahn­hof werde 2019 seine end­gül­tige Ka­pa­zität er­rei­chen. In den sta­tionären Wohn­ein­rich­tun­gen leb­ten 169 Per­so­nen, das Am­bu­lant be­treute Woh­nen sei auf 69 Nut­zer an­ge­stie­gen. Durch eine sich ab­zeich­nende Ko­ope­ra­tion mit der St. Eli­sa­beth-Stif­tung könn­ten schon bald ei­nige wei­tere Men­schen aus den Wohnstät­ten aus­zie­hen. Sie wür­den dem­nächst im Bo­ni­fa­ti­us­haus am Wall ei­genstän­di­ger als bis­her und den­noch gut be­treut le­ben. In Horn werde bis 2021 eine neue Wohnstätte er­rich­tet, um dann die Kat­ten­mühle in Veldrom zu er­set­zen. Ver­än­de­run­gen gebe es bis 2021 auch bei der Pe­tri-Stif­tung in Det­mold: Hier seien Brand­schutz­maß­nah­men zu er­grei­fen. Außer­dem werde die Ka­pa­zität des Ge­bäu­des re­du­ziert.

Als neues Pro­jekt habe sich das von der "Ak­tion Men­sch" ge­för­derte "Büro Leichte Spra­che" sehr gut ent­wi­ckelt. Ähn­li­ches er­warte er von dem neuen Schwer­punkt "­Mar­ke­ting für Ei­gen­pro­duk­te": Die­sen Be­reich ü­ber­nehme Mar­tin Haus­mann, der schon bis­her die Gemse-Wan­der­stäbe am Markt plat­ziert ha­be: "K­eine an­dere Werk­statt in Deutsch­land ist so er­folg­reich mit ei­nem Ei­gen­pro­dukt wie die Le­bens­hilfe Det­mold mit dem Wan­der­stab Gem­se." Cor­dula Holle stellte ein in­ter­essan­tes For­schungs­pro­jekt vor, an dem sich die Le­bens­hilfe be­tei­ligt: Es geht um das "­Me­di­ka­men­ten­ma­na­ge­ment für Men­schen mit geis­ti­ger Be­hin­de­rung". Sie kün­digte außer­dem eine Fort­set­zung der er­folg­rei­chen Ge­sund­heits­werk­statt im Kreis­haus an: Ge­plant seien Ver­an­stal­tun­gen zu den "Le­bens­for­men im Al­ter" und zu Dia­be­tes.

vom 08.12.2018 | Ausgabe-Nr. 49B

Drucken | Versenden