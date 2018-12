"Große Erwartungen" werfen ihren Schatten voraus

Blomberg bereitet sich auf Charles Dickens Festival vor

Blom­berg (k­m). 60 Stän­de, mehr als 27.00 Be­su­cher, un­zäh­lige vik­to­ria­ni­sche Kostü­me. Nur, um mal ein paar Zah­len vom letz­ten Jahr zum größten Fes­ti­val in der Re­gion zu nen­nen. Das Charles-Di­ckens Fes­ti­val in Blom­berg fin­det die­ses Jahr zum vier­ten Mal statt. Und wie sich das für ein noch jun­ges Fes­ti­val gehört ist die Teil­neh­mer­zahl in die­sem Jahr noch ge­stie­gen 102 Teil­neh­mer kön­nen die Or­ga­ni­sa­to­ren die­ses Jahr ver­mel­den, da­von sind 85 Stand­mie­ter.

Die ver­blei­ben­den 17 set­zen sich aus ver­schie­de­nen Grup­pen und Chören zu­sam­men. Diese wer­den wie­der dem vik­to­ria­ni­schen Zeit­al­ter ent­spre­chend ge­klei­det sein und die Be­su­cher mit auf eine Zeit­reise ins 19. Jahr­hun­dert neh­men. Im Mit­tel­punkt ste­hen da­bei die "Weih­nacht­s­erzäh­lun­gen" von Charles Di­ckens, die "Eine Weih­nachts­ge­schich­te", "Das Heim­chen am Her­de", Die Sil­ves­ter­glo­cken" und "­Der Kampf des Le­bens" um­fas­sen. Die wohl be­kann­teste der vier Ge­schich­ten ist "Eine Weih­nachts­ge­schich­te", in der drei Geis­ter den gei­zi­gen Ebe­ne­zer Scr­ooge dazu brin­gen, sein Herz ge­genü­ber Be­dürf­ti­gen zu öff­nen. Di­ckens Ge­schich­ten the­ma­ti­sie­ren oft die Ar­mut der Be­völ­ke­rung im vik­to­ria­ni­schen Eng­land, was nicht von un­ge­fähr kommt. Di­ckens hat in sei­ner Ju­gend selbst bit­tere Ar­mut er­fah­ren müs­sen und blieb sein Le­ben lang ein warm­her­zi­ger Men­schen­freund. Ins­be­son­dere das Weih­nachts­fest war ihm ein will­kom­me­ner An­lass, be­dürf­ti­gen Men­schen zu hel­fen. Auch wenn in Blom­berg der Geist ver­gan­ge­ner Weih­nach­ten – im bes­ten Sinne – er­weckt wird: Hun­ger lei­den muss beim Blom­ber­ger Charles Di­ckens Fes­ti­val zum Glück nie­mand. Ne­ben ty­pisch bri­ti­schen Spe­zia­litäten wird es auch Brat­wurst und süße Weih­nachts­markt­le­cke­reien ge­ben. Mit dem "­Di­ckens Pass" hat die Ar­beits­ge­mein­schaft Blom­ber­ger Land eine Gut­schein­karte ent­wi­ckelt, mit der man auf dem Fes­ti­val 10 ver­schie­dene Pro­dukte ver­güns­tigt er­wer­ben kann. Der Pass selbst kos­tet 3,50 Eu­ro, spa­ren kann man da­mit al­ler­dings 5 Eu­ro. Alle be­tei­lig­ten Stände und Ge­schäfte sind durch ein Schild mit dem Logo des Fes­ti­vals be­son­ders ge­kenn­zeich­net. Zu­sätz­lich ist am Ein­gang kleine Bro­schüre er­hält­lich, in der be­tei­lig­ten Händ­lern so­wie ein Pro­gramm des Mark­tes auf­ge­führt sind. Der Pass gilt da­bei nicht als Ein­tritts­kar­te. Da der Ein­tritt zum Fes­ti­val frei ist, ist der Pass ein zu­sätz­li­ches frei­wil­li­ges An­ge­bot. Al­ler­dings wird mit dem Er­werb des Pas­ses die Ar­beit des Ver­eins un­ter­stützt, der das Fes­ti­val eh­ren­amt­lich aus­rich­tet. Das Ziel ist es mit dem "­Di­ckens Pass" zukünf­tig wei­ter kei­nen Ein­tritt zu er­he­ben und die Stand­ge­bühren sta­bil zu hal­ten. Die Lippe ak­tu­ell ver­lost 20 Di­ckens Päs­se. Dazu be­ant­wor­ten Sie bitte fol­gende Fra­ge: Als was be­zeich­net Ebe­ne­zer Scr­ooge Weih­nach­ten? "Hum­bug" oder "Un­sinn". Die rich­tige Ant­wort schi­cken Sie bitte bis Mon­tag an la.re­dak­tion@lippe-ak­tu­ell.­de. Der Rechts­weg ist aus­ge­schlos­sen.

vom 08.12.2018 | Ausgabe-Nr. 49B

Drucken | Versenden