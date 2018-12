Oerlinghausen singt

Oer­ling­hau­sen. 60 Sän­ge­rin­nen und Sän­ger der Kir­che am Bahn­hof Hel­pup (KAB) und der evan­ge­li­schen Frei­kir­che Oer­ling­hau­sen-Kach­ten­hau­sen tra­gen am mor­gi­gen Sonn­tag, 2. De­zem­ber, so­wohl tra­di­tio­nelle wie auch mo­derne Weih­nachts­lie­der vor. Die Ver­an­stal­tung in der evan­ge­li­schen Frei­kir­che MBG Oer­ling­hau­sen, Menno-Si­mons-Weg 1, be­ginnt um 17 Uhr. Der Ein­tritt ist frei.

vom 01.12.2018 | Ausgabe-Nr. 48B

