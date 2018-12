Es gibt süße Geschenke Zum 30. Mal richtet der VVV Helpup den Nikolausmarkt aus

Der Ni­ko­laus­markt in Hel­pup wird mit der Auf­führung von „Hans im Glück“ eröff­net. Es spie­len Chris­tina Seck (links) und Antje Wen­zel vom Trotz-al­le­dem-Thea­ter aus Bie­le­feld. Fo­to: pri­vat

Oer­ling­hau­sen-Hel­pup (k­d). Be­reits zum 30. Mal rich­tet der Ver­kehrs- und Ver­schö­ne­rungs­ver­ein (VVV) Hel­pup sei­nen Ni­ko­laus­markt aus. Am Don­ners­tag, 6. De­zem­ber, wird der Karls­platz wie­der gut ge­füllt sein, denn mit 22 Stän­den ist der Markt kom­plett aus­ge­bucht. An­ge­bo­ten wer­den Selbst­ge­bas­tel­tes so­wie Spei­sen und Ge­trän­ke. Ne­ben Glühwein, Punsch, Bier und Feu­er­zan­gen­bowle gibt es noch Brat­wur­st, Pi­ckert, Ein­topf, Spieß­bra­ten­bröt­chen, Quark­bäll­chen, Crê­pes und Stock­brot. Auf Ein­weg­ge­schirr wird grundsätz­lich ver­zich­tet, be­tonte der VVV-Vor­sit­zende Wal­ter Knör­rich. Eröff­net wird der Ni­ko­laus­markt um 15.45 Uhr in der Sport­halle der Grund­schule mit dem Kin­der­thea­ter­stück "Hans im Glück". Ab 17 Uhr ver­teilt der Ni­ko­laus (Marco I.) ge­mein­sam mit Bür­ger­meis­ter Dirk Be­cker und den Sol­da­ten vom Pan­zer­gre­na­dier­ba­tail­lon 212 in Au­gust­dorf wie­der tau­send Scho­ko­la­den-Ni­koläuse an die Kin­der. Für mu­si­ka­li­sche Bei­träge sor­gen ab 19 Uhr der CVJM-Po­sau­nen­chor und ab 20 Uhr die Oerly Mu­sik­schu­le. Sol­da­ten der Pa­ten­kom­pa­nie wer­den ein La­ger­feuer ent­zün­den, an dem sich die Be­su­cher auf­wär­men kön­nen. Der Ü­ber­schuss geht zweck­ge­bun­den in die Rück­lage des VVV; er ist für eine weih­nacht­li­che Aus­schmü­ckung der Bahn­hof­straße be­stimmt. Das Trotz-al­le­dem-Thea­ter aus Bie­le­feld führt eine ei­gene Fas­sung des Mär­chens "Hans im Glück" aus der Samm­lung der Brü­der Grimm auf. Es ist für Kin­der ab vier Jah­ren ge­eig­net. Es geht um die Kunst des Los­las­sens und den Un­ter­schied zwi­schen Ha­ben und Sein. Für sie­ben Jahre Ar­beit er­hält Hans einen Klum­pen Gold. Die­sen tauscht er ge­gen ein Pferd, das Pferd ge­gen eine Kuh, die Kuh ge­gen ein Schwein und im­mer so wei­ter. Je mehr Hans Be­sitz an ma­te­ri­el­lem Wert ver­liert, umso größer wird sein per­sön­li­ches Glück. In dem Stück wer­den die schein­bar ab­sur­den Tausch­ge­schäfte herr­lich ü­ber­spitzt dar­ge­stellt. Die In­sze­nie­rung zeich­net sich aus durch ein­fachste Mit­tel, ver­rückte Ide­en, skur­rile Ein­fäl­le, ab­surde Er­fin­dun­gen und ein­gän­gige Lie­der.

vom 01.12.2018 | Ausgabe-Nr. 48B

