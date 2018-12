Kekse in die Dose

Oer­ling­hau­sen. Oft las­sen es die vie­len Ter­mine in der Vor­weih­nachts­zeit gar nicht zu, gemüt­lich und in Ruhe Plätz­chen zu ba­cken. In ei­nem Kurs der Volks­hoch­schule am Mitt­wo­ch, 5. De­zem­ber, von 18 bis 21.45 Uhr in Oer­ling­hau­sen in der Küche der Heinz-Siel­mann-Schule wer­den in Teams ver­schie­dene Sor­ten Kekse her­ge­stellt, die man dann bunt ge­mischt mit nach Hause nimmt. Zu­dem be­kom­men alle Teil­neh­mer viele neue Re­zep­te, die sie zu­hause nach­ba­cken kön­nen. Die Kos­ten für Zuta­ten, Tisch­ge­tränke und die Re­zept­mappe in Höhe von 11 Euro sind in der Kurs­ge­bühr von 31 Euro ent­hal­ten. An­mel­dung bei der VHS Lippe-West un­ter (05202) 5434 oder on­line un­ter "ww­w.vhs-lw.­de".

vom 01.12.2018 | Ausgabe-Nr. 48B

