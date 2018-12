Hauptamtlichkeit als wichtiger Schritt

Netzwerktreffen der Sportvereine in Lippe

Die Teil­neh­mer des zwei­ten Netz­werk­tref­fen tausch­ten sich zum Thema Haupt­amt­lich­keit aus. Fo­to: Kreiss­port­bund

Kreis Lip­pe. Thema des zwei­ten Netz­werk­tref­fen der Groß­ver­eine in Lippe mit rund 30 Ver­eins­ver­tre­tern aus 15 großen Lip­pi­schen Sport­ver­ei­nen so­wie zwei Gast­ver­ei­nen aus Pa­der­born und Güters­loh statt war haupt­amt­li­che Mit­ar­beit, das schon beim ers­ten Netz­werk­tref­fen ein Wunscht­hema der Groß­ver­eine war. Der TV Lemgo als größter Sport­ver­ein hat be­reits seit fast 20 Jah­ren einen haupt­amt­li­chen Ge­schäfts­füh­rer. Seit­dem konn­ten die An­ge­bote und Leis­tun­gen für die Mit­glie­der deut­lich ge­stei­gert wer­den. Ins­be­son­dere durch das Ge­sund­heits- und Fit­ness­zen­trum sind die Mit­glie­der­zah­len an­ge­stie­gen und eine nach­hal­tige Fi­nan­zie­rung von haupt­amt­li­cher Mit­ar­beit konnte ge­si­chert wer­den. "Wich­tig ist, dass die Rol­len vorab ge­klärt wer­den. Ob ein Mit­ar­bei­ter dem Vor­stand Ver­wal­tungs­ar­bei­ten ab­neh­men oder auch neue Ideen ent­wi­ckeln soll" be­rich­tet Pa­trick Bus­se, Ge­schäfts­füh­rer des TV Lem­go, zum Thema Zu­sam­men­ar­beit zwi­schen Vor­stand und haupt­amt­li­chen Mit­ar­bei­tern. Beim TV Bö­sing­feld wurde zunächst mit Mini-Job­bern eine kleine Un­ter­stüt­zung der eh­ren­amt­li­chen Mit­ar­bei­ter ein­ge­rich­tet. Diese Un­ter­stüt­zung wurde ü­ber die Jahre mit FS­J­lern wei­ter aus­ge­baut und vor kur­zem durch die Ein­stel­lung ei­ner haupt­amt­li­chen Ge­schäfts­führung aus­ge­baut. Der TSV Bö­sing­feld fi­nan­ziert sich ü­ber­wie­gend ü­ber Kur­s­an­ge­bote für Mit­glie­der und Nicht­mit­glie­der. Bei uns ist fast je­der Ein­woh­ner im Sport­ver­ein ak­tiv. Ich glau­be, dass die Men­schen dank­bar sind, dass wir so viel an­bie­ten in Bö­sing­feld. Es ist et­was los und nur des­we­gen blei­ben ei­nige hier" er­klärt Ri­carda Kuh­fuß die Son­der­stel­lung des TSV Bö­sing­feld in der Re­gion. Ne­ben den bei­den lip­pi­schen Groß­ver­ei­nen wur­den zwei Gast­ver­ei­ne, der TUS Fried­richs­dorf aus Güters­loh und TuRa El­sen aus Pa­der­born ein­ge­la­den. Alle Ver­eine ha­ben die Ein­stel­lung von haupt­amt­li­chen Mit­ar­bei­tern durch eine Bei­trags­er­höhung bei den Mit­glieds­bei­trä­gen fi­nan­ziert.

vom 01.12.2018 | Ausgabe-Nr. 48B

