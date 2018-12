Gelbe Säcke und Abfuhrkalender kommen

Kreis Lippe informiert über Neuerungen im kommenden Jahr

Kreis Lip­pe. Rest­müll, Bio­ton­ne, Alt­pa­pier – wann muss 2019 was her­aus­ge­stellt wer­den? Ver­schie­ben sich Ab­fuhr­ter­mi­ne? Wo fin­det die Schad­stoffsamm­lung statt? Ant­wor­ten auf diese und viele wei­tere Fra­gen gibt der Ab­fuhr­ka­len­der für das kom­mende Jahr, der ab Mon­tag an alle lip­pi­schen Haus­halte ver­teilt wird. Außer­dem gibt es Ver­än­de­run­gen bei den gel­ben Sä­cken. Ab­fuhr­ka­len­der: Ne­ben al­len re­le­van­ten Ter­mi­nen er­hal­ten die Bür­ger eine Ü­ber­sicht nütz­li­cher Adres­sen und Te­le­fon­num­mern. Pro Haus­halt ist je­weils ein Ex­em­plar vor­ge­se­hen. Für den wei­te­ren Be­darf ste­hen die Ka­len­der auch als Da­tei auf den In­ter­netsei­ten der Ge­sell­schaft für Ab­fall­ent­sor­gung Lippe (GAL) un­ter ww­w.­gal-lip­pe.de so­wie der Stadt Det­mold un­ter ww­w.­det­mol­d.de zum Dow­n­load be­reit. Haus­hal­te, die kei­nen Ab­fuhr­ka­len­der be­kom­men, kön­nen vom 3. De­zem­ber bis zum 11. Ja­nuar un­ter (05231) 911 44 82 ein Ex­em­plar nach­be­stel­len. Darü­ber hin­aus liegt eine be­grenzte Stück­zahl in den Ra­thäu­sern oder Bür­ger­be­ra­tungs­stel­len der Städte und Ge­mein­den be­reit. In Det­mold er­hal­ten die Bür­ger feh­lende Ab­fuhr­ka­len­der bei den Städ­ti­schen Be­trie­ben in der Ge­orgstraße 10 oder in der Bür­ger­be­ra­tung. Gelbe Säcke: Zeit­gleich wer­den in den Kom­mu­nen Barn­trup, Dören­trup, Ex­ter­tal, Horn-Bad Mein­berg, Kal­le­tal, La­ge, Lem­go, Leo­polds­höhe, Lüg­de, Oer­ling­hau­sen und Schlan­gen gelbe Sä­cke an die Haus­halte ver­teilt. In den Kom­mu­nen Au­gust­dorf, Bad Sal­zu­flen, Det­mold, Blom­berg und Schie­der-Schwa­len­berg er­folgt die Grund­ver­tei­lung der gel­ben Sä­cke im Laufe des De­zem­bers. Als Grund­aus­stat­tung sind je­weils zwei Rol­len pro Haus­halt vor­ge­se­hen. Ab dem 1. Ja­nuar ist nicht mehr die Firma Töns­mei­er, son­dern die Firma Veo­lia Um­welts­er­vice West für die Ent­sor­gung der gel­ben Sä­cke im Kreis Lippe zu­stän­dig. Der Ab­fall­wirt­schafts­ver­band Lippe und die Stadt Det­mold ha­ben in Ver­hand­lun­gen mit dem Sys­tem­be­trei­ber Re­clay Sys­tems GmbH eine Ver­bes­se­rung der Ma­te­rial­qua­lität der gel­ben Sä­cke zum Jah­res­be­ginn ver­ein­bart. Wie die Kreis­ver­wal­tung mit­teilt, kann die im Ab­fall­wirt­schafts­kon­zept des Krei­ses Lippe be­schlos­sene Um­stel­lung auf die gelbe Tonne vor­aus­sicht­lich erst 2021 durch­ge­setzt wer­den. Zur Nach­be­stel­lung der gel­ben Sä­cke wird es nach Aus­kunft von Veo­lia künf­tig rote Ein­le­ge­zet­tel in den Rol­len ge­ben. Diese soll­ten mit aus­ge­füll­ten Adress­feld ver­se­hen und gut sicht­bar am gel­ben Sack, am bes­ten am Zug­band, be­fes­tigt wer­den. Das Veo­lia-Sam­mel­fahr­zeug hin­ter­lässt dann bei der Ab­ho­lung eine Rolle gel­ber Sä­cke am je­wei­li­gen Haus­halt. Eine Nach­be­stel­lung an den Müll­ton­nen ist ab dem 1. Ja­nuar 2019 nicht mehr mög­lich. Ab März 2019 kön­nen die Bür­ger außer­dem an be­stimm­ten Aus­ga­be­stel­len und ge­gen Vor­lage des ro­ten Ein­le­ge­zet­tels je­weils eine Rolle mit gel­ben Sä­cken er­hal­ten. Diese Aus­ga­be­stel­len wer­den noch ge­son­dert ver­öf­fent­licht. Das Un­ter­neh­men weist dar­auf hin, dass die gel­ben Sä­cke aus­sch­ließ­lich für die Samm­lung und den Trans­port für Ver­pa­ckungs­ab­fälle zu ver­wen­den sind. Mit den gel­ben Sä­cken wer­den Ver­kaufs­ver­pa­ckun­gen aus Alu­mi­ni­um, Kunst­stoff, Ver­bund­stof­fen und Weißblech ge­sam­melt. Rest­müll, Pa­pier, Pap­pe, Kar­to­na­gen und Glas gehören ebenso we­nig in die gel­ben Sä­cke wie Tan­nen­baum­net­ze, die in den Sor­tier­an­la­gen zu mas­si­ven Störun­gen führen. Fra­gen dazu be­ant­wor­tet die Firma Veo­lia un­ter der Ser­vice-Num­mer 0800-0785600. Wei­tere Än­de­run­gen in 2019: Für die mo­bile Schad­stoffsamm­lung ha­ben sich in der Kom­mune Kal­le­tal zwei Än­de­run­gen er­ge­ben. So wird in Kal­le­tal im Orts­teil Stem­men die An­nahme künf­tig am Park­platz am Sport­platz Stem­men sein. Im Orts­teil Lü­den­hau­sen wird zukünf­tig der Park­platz am Sport­platz Lü­den­hau­sen an­ge­fah­ren wer­den. In Oer­ling­hau­sen wer­den die gel­ben Sä­cke zukünf­tig an zwei Ta­gen ab­ge­fah­ren: Diens­tag und Frei­tag. Der für den je­wei­li­gen Be­zirk ent­spre­chende Tag ist dem Ab­fuhr­ka­len­der zu ent­neh­men. Die Bio-Sai­son­tonne wird ab April 2019 auch in der Kom­mune Barn­trup an­ge­bo­ten.

