"Feel the beat drop" im Sommertheater

Jazzchor Lippe lädt zu seinem Jahreskonzert

Det­mold. Der Jazz­chor Lip­pe, kurz JAM, un­ter der Lei­tung von Vol­ker Ku­ku­lenz lädt Fans und Freunde zum Jah­res­kon­zert am Sams­tag, 1. De­zem­ber, ein. Das Pro­gramm steht un­ter dem Motto "­Feel the beat drop" - ei­ner Zeile aus dem Blue-Note-Klas­si­ker "­Can­ta­loop" - und un­ter­streicht die mu­si­ka­li­sche Aus­rich­tung des Cho­res. Mit von der Par­tie sind wie ge­wohnt Na­ta­lie Plö­ger am Bass und Chris­tian Jung an den Drums so­wie er­neut Mar­kus Mau­rer am Pia­no, die den Chor mu­si­ka­lisch sou­ver­än un­ter­stüt­zen und der Mu­sik den letz­ten Kick ver­lei­hen. ­Die etwa 50 Sän­ger emp­fan­gen ihr Pu­bli­kum in die­sem Jahr im Som­mer­thea­ter, das als Aus­weich­quar­tier für die der­zeit ge­schlos­sene Stadt­halle zur Ver­fü­gung steht. Kar­ten für 14 (er­mäßigt 12) Euro sind un­ter an­de­rem er­hält­lich bei der Tou­rist-In­for­ma­tion und im Haus der Mu­sik. Auch ü­ber die Chor­mit­glie­der sind diese zu be­kom­men. Be­ginn des Kon­zerts ist um 20 Uhr, Ein­lass ist ab 19.15 Uhr.

vom 28.11.2018 | Ausgabe-Nr. 48A

Drucken | Versenden