Landrat ehrt 13 Lipperinnen und Lipper für ihre Zivilcourage

Kreis Lippe (k­m). Ei­gent­lich war es eine Nacht wie jede an­de­re, als die zehn Jahre alte Olym­pia Elle Frank ge­gen Mit­ter­nacht durch Geräu­sche auf­ge­schreckt wird. Als sie dar­auf­hin aus dem Fens­ter schaut, fällt ihr ein Mann auf, der ins Nach­bar­haus ein­steigt. Ihre El­tern glau­ben ihr zunächst nicht, ver­mu­ten, dass ihre Toch­ter nur ge­träumt ha­be. Der nchste Mor­gen be­lehrt sie al­ler­dings ei­nes bes­se­ren. Auf­grund der außer­ge­wöhn­lich gu­ten Täter­be­schrei­bung, die das Mäd­chen der Po­li­zei ge­ben kann, wird die­ser – und ein Teil der Beute – kurze Zeit später ge­fun­den. Olym­pia Elle Frank und zwölf wei­tere Lip­per, die in sie­ben nicht all­täg­li­chen Si­tua­tio­nen gut und rich­tig ge­han­delt ha­ben, wur­den jetzt von Land­rat Dr. Axel Leh­mann im Kreis­haus ge­ehrt. "­Sie ha­ben dazu bei­ge­tra­gen, dass Straf­ta­ten auf­ge­klärt oder so­gar ver­hin­dert wur­den und dass Le­ben ge­ret­tet wer­den konn­ten", lobt der Leh­mann das En­ga­ge­ment und die Zi­vil­cou­rage der Be­tei­lig­ten. Da­bei be­tont er auch, wie wich­tig Zi­vil­cou­rage für die Ge­sell­schaft ist und hebt die Vor­bild­funk­tion der Ge­ehr­ten her­vor. "Das Falsche­ste ist, gar nichts zu tun", schließt er seine Re­de, "­die 110 zu wählen ist im­mer eine Op­tion." Auch Her­bert Dah­le, Prä­si­dent des Deut­schen-Ro­ten Kreu­zes, zeigt sich an­ge­tan vom Ein­satz für an­de­re. "­Zi­vil­cou­rage ist eine Form des Ein­brin­gens, die vie­len ver­lo­ren ge­gan­gen ist", stellt er fest, er­klärt je­doch auch, dass der Selbst­schutz da­bei im­mer im Vor­der­grund ste­he. "­Sie alle ha­ben ge­hol­fen, ohne sich und an­dere in Ge­fahr zu brin­gen. Die­ses En­ga­ge­ment wol­len wir mit die­ser Eh­rung heute wahr­neh­men und wert­schät­zen." Als Auf­merk­sam­keit gibt es einen Gut­schein für einen Erste Hilfe Kurs, für die jün­ge­ren einen Ki­no­gut­schein, weih­nacht­li­che Süßig­kei­ten und einen Lippe-Kri­mi. "Wenn Sie nicht ge­we­sen wären, würde Ihre Nach­ba­rin heute be­stimmt nicht mehr le­ben", zeigt sich Leh­mann von dem Ein­satz von Ce­mal Alp­te­kin be­ein­druckt. Der 33-jäh­rige Det­mol­der war durch Feu­er­alarm aus der Nach­bar­woh­nung auf­ge­schreckt wor­den. Als diese auf Klop­fen und Klin­geln nicht rea­gier­te, trat er die Tür zu ih­rer Woh­nung ein und ret­tete sie aus ih­rer ver­qualm­ten Woh­nung. Sei­nem Ein­satz ist es zu ver­dan­ken, dass die Frau le­dig­lich eine Rauch­ver­gif­tung er­litt. Auch Mar­tina Kroos und Mo­nika Klap­per aus Bad Sal­zu­flen konn­ten dank schnel­lem Han­deln ein Le­ben ret­ten. "­Gut, dass wir durch un­se­ren Ar­beit­ge­ber alle zwei Jahre an ei­nem Erste-Hil­fe.­Kurs teil­neh­men kön­nen, auch wenn der Ernst­fall dann doch et­was an­ders ist", erzählen die bei­den Frau­en. Und so kann der Gut­schein für den Erste-Hilfe-Kurs viel­leicht auch dazu bei­tra­gen, dass die Ge­ehr­ten für den nächs­ten Ernst­fall noch bes­ser gerüs­tet sind.

