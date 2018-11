Kunstverein auf Reisen

Oerlinghauser wollen zur Ausstellung nach Brüssel

Oer­ling­hau­sen (k­d). Pie­ter Brue­gel der Äl­tere (1525/30 – 1569) ist der be­deu­tends­ten nie­der­län­di­schen Ma­lers des 16. Jahr­hun­derts. Schon zu Leb­zei­ten war er ei­ner der be­gehr­tes­ten Künst­ler, wes­halb seine Werke be­reits da­mals un­ge­wöhn­lich hohe Preise er­ziel­ten. 2019 er­in­nert Flan­dern mit ei­ner Reihe von Aus­stel­lun­gen und Ver­an­stal­tun­gen an Pie­ter Brue­gels Le­ben und Zeit, denn sein To­des­tag jährt sich zum 450. Mal. Der Kunst­ver­ein Oer­ling­hau­sen plant aus die­sem An­lass eine dreitä­gige Kunst­reise nach Brüs­sel mit Führun­gen auf Brue­gels Spu­ren so­wie durch Aus­stel­lun­gen zum The­ma. Die würde mit Bus­fahrt, zwei Ü­ber­nach­tun­gen mit Frühstück in ei­nem zen­tral ge­le­ge­nen Ho­tel und Ein­trit­ten so­wie Führun­gen ca. 260 Euro pro Per­son im Dop­pel­zim­mer (plus 80 Euro im Ein­zel­zim­mer) kos­ten. Vor­ge­schla­gene Ter­mine sind der 5. bis 7. April 2019 oder der 23. bis 25 Au­gust 2019. In­ter­es­sen­ten mel­den sich bitte bei Beate Klei­ne­menke un­ter der Ruf­num­mer (05202) 5236 oder per E-Mail an "B.Klei­ne­men­ke@g­mx.­de".

vom 24.11.2018 | Ausgabe-Nr. 47B

