Anmeldung in den Kitas

Leo­polds­höhe. El­tern ha­ben in der Zeit von Mon­tag, 19. No­vem­ber, bis Mitt­wo­ch, 19. De­zem­ber, die Mög­lich­keit den Be­treu­ungs­be­darf in der je­wei­li­gen Ein­rich­tung der Ge­meinde Leo­polds­höhe an­zu­mel­den und sich zu in­for­mie­ren. Wei­tere In­for­ma­tio­nen gibt es auf "ww­w.ki­tas-leo­polds­hoe­he.­de". Be­dingt durch die Ein­führung des Kin­der­bil­dungs­ge­set­zes (Ki­Biz) zum 1. Au­gust 2008 wer­den ver­schie­dene Be­treu­ungs­mög­lich­kei­ten in den je­wei­li­gen Fa­mi­li­en­zen­tren/Ki­tas an­ge­bo­ten. Künf­tig kön­nen El­tern wählen, ob sie für ihr Kind eine 25-, 35- oder 45-Stun­den-Be­treu­ung wün­schen.

vom 24.11.2018 | Ausgabe-Nr. 47B

Drucken | Versenden