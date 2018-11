Faszination Antarktis

Claus-Hinrich Graß spricht über das Land der Superlative

La­ge. Der Na­tur­wis­sen­schaft­li­che und His­to­ri­sche Ver­ein Lage lädt alle Mit­glie­der, Freunde und In­ter­es­sierte zu ei­nem Vor­trag von Claus-Hin­rich Graß ein. In der Aula der Se­kun­dar­schu­le, Fried­rich­straße 33, re­fe­riert er am Mon­tag, 3. De­zem­ber, ab 19.30 Uhr ü­ber die "Fas­zi­na­tion Ant­ark­tis und Sub­ant­ark­tis". Der Ein­tritt ist frei. ­Die Ant­ark­tis ist ein Land der Su­per­la­ti­ve: 98 Pro­zent der Ober­fläche sind eis­be­deckt, an der dicks­ten Stelle misst die Schicht fast 5000 Me­ter. Drei Vier­tel al­ler Süß­was­ser­vor­räte sind hier ge­bun­den. Die Durch­schnitt­stem­pe­ra­tu­ren im Lan­des­in­nern lie­gen bei -50 bis -60 Grad Cel­si­us. Vor der Küste to­ben hef­tige Stürme mit mäch­ti­gen Wel­len. ­Die atem­be­rau­bende Ku­lisse der mäch­ti­gen ver­glet­scher­ten Berge und schwim­men­den Eis­berge so­wie die Fauna ha­ben Graß und seine Frau nach­hal­tig be­ein­druckt. Mit ei­nem Ex­pe­di­ti­ons­schiff be­suchte das Paar die Ant­ark­tis und Sub­ant­ark­tis. Bei di­ver­sen Land­gän­gen konn­ten die La­gen­ser Pin­gui­ne, Vö­gel, Rob­ben und Süd­li­che See-Ele­fan­ten be­ob­ach­ten und fo­to­gra­fie­ren. Diese Bil­der wer­den in dem Vor­trag vor­ran­gig zu se­hen sein.

