Traditioneller Weihnachtsmarkt mit der Aktion "Adventsrad"

Eben-Ezer lädt zum 1. Dezember in eine weihnachtlich-winterliche Welt

Lem­go. Holz­hüt­ten mit weih­nacht­li­chen De­ko­ra­ti­ons- und Ge­schen­ki­de­en, Feu­er­schein und Stock­brot, Ma­gen­schmeich­ler von süß bis herz­haft und viel Mu­sik er­war­ten die Be­su­cher zum schon tra­di­tio­nel­len Weih­nachts­markt der Stif­tung Eben-Ezer am Sams­tag, 1. De­zem­ber in der Zeit von 12 bis 19 Uhr auf dem Gelände von Neu Eben-Ezer. Und die Stif­tung hat wie­der Neues im Gepäck: die Ak­tion Ad­vents­rad. Bei rund 60 An­bie­tern, die den Weih­nachts­markt bestü­cken, kön­nen die Be­su­cher wie­der auf ein viel­fäl­ti­ges und lie­be­voll aus­ge­wähl­tes Sor­ti­ment zählen. Im Kirch­li­chen Zen­trum von Neu Eben-Ezer er­war­tet die Be­su­cher die Ca­fe­te­ria mit selbst­ge­ba­cke­nen Ku­chen und Tor­ten. Hier er­klingt eben­falls Mu­sik zum Ad­vent; im­mer zur vol­len Stunde und auch zum Mit­sin­gen. Das Pro­gramm ist ab­wechs­lungs­reich: Vom Po­sau­nen­chor bis zur Trom­mel­gruppe ist vie­les da­bei. Vor der To­peh­len-Schule knis­tert in der Yurte ein of­fe­nes Feu­er. Hier kann man Stock­brot rös­ten und Mars­h­mel­lows schmel­zen. In ei­nem großen Kes­sel schmort herz­haft-ge­halt­vol­ler Plov, das köst­li­che Na­tio­nal­ge­richt Zen­trala­si­ens. Hin­ter dem Lich­ter­vor­hang am Ein­gang war­ten in der Schule viele Ü­ber­ra­schun­gen. Pas­send zum Weih­nachts­markt am 1. De­zem­ber be­ginnt die Ak­tion "­Ad­vents­ra­d" Eben-Ezer. Das weih­nacht­lich ge­schmückte Rad star­tet beim Weih­nachts­markt der Stif­tung seine Tour. Bis zum 24. De­zem­ber steht es je­den Tag an ei­nem an­de­ren Ort. Der Schwer­punkt ist Lip­pe, aber hin und wie­der ü­ber­win­det das Ad­vents­rad auch die Kreis­gren­zen. Und so geht es: Rad ent­de­cken, Foto ma­chen und an "­info @e­ben-ezer.­de" sen­den: Stich­wort Ad­vents­rad. Je­den Tag wird aus al­len Mails ein Ge­win­ner aus­ge­lost. Per Post trifft dann in den nächs­ten Ta­gen ein Weih­nachtspäck­chen ein. Beim Fin­den hilft ein täg­li­cher Klick auf den Eben-Ezer-Ad­vents-Rad-Ka­len­der un­ter "www. eben-ezer.­de". Dort steht, wo das Rad an dem je­wei­li­gen Tag Sta­tion macht. Mehr In­fos zum Pro­gramm gibt es un­ter "w­w.e­ben-ezer.­de". Ein klei­ner Tipp am Rande von Sei­ten der Stif­tung: Es emp­fiehlt sich, den Lem­goer Stadt­bus der Li­nie 1 zum Weih­nachts­markt zu neh­men – um sich Park­platzstress zu er­spa­ren.

vom 24.11.2018 | Ausgabe-Nr. 47B

