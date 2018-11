Konzert Bauaufsicht

Lem­go. Zum ers­ten Mal fin­det ein Kon­zert der Mu­sik­schule Lemgo im Kirch­li­chen Zen­trum Eben-Ezer am Al­ten Rin­tel­ner Weg statt. Am Sams­tag, 24. No­vem­ber um 17 Uhr spie­len die Schü­ler ein an­spruchs­vol­les Pro­gramm un­ter an­de­rem mit Pau­ken und Trom­pe­ten bis hin zu Dar­bie­tun­gen des Or­che­s­ters. Der Ein­tritt ist frei. Lem­go. Am Mon­tag, 26. No­vem­ber ent­fal­len die Sprech­zei­ten in der Bau­auf­sicht der Al­ten Han­se­stadt Lem­go. Alle Mit­ar­bei­ter neh­men an ei­ner Fort­bil­dungs­ver­an­stal­tung zur neuen Lan­des­bau­ord­nung teil.

vom 24.11.2018 | Ausgabe-Nr. 47B

Drucken | Versenden