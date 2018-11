Reise ins Paradies

Buchhaus am Markt präsentiert Lesung von Amelie Fried

Det­mold (k­m). Sie hat be­reits einen Grimme-Preis, einen Bambi und den Ju­gend­li­te­ra­tur­preis be­kom­men. Nicht nur ihre Preise zei­gen, wie viel­sei­tig Mo­de­ra­to­rin und Au­to­rin Ame­lie Fried ist. Am Mitt­wo­ch, 28. No­vem­ber, um 20 Uhr stellt sie in der Al­ten Schule am Wall ihr ak­tu­el­les Buch "Pa­ra­dies" vor. Darin freut sich Prot­ago­nis­tin Pe­tra auf eine Aus­zeit ganz für sich, ohne Haus­halt, Kin­der, Mann und Job. Ih­ren Sehn­suchts­ort fin­det sie auf ei­ner spa­ni­schen In­sel, bei ei­ner Se­mi­nar­wo­che im herr­lich ge­le­ge­nen Ho­tel Pa­raíso mit Selbs­t­er­fah­rung, Kör­per­ar­beit, Me­di­ta­tion und Yo­ga. Dort trifft sie auf die an­de­ren Teil­neh­mer der Grup­pen­rei­se, dar­un­ter An­ka, Suse und Jen­ny, die un­ter­schied­li­cher nicht sein könn­ten – und Ge­heim­nisse ha­ben, die nicht nur Pe­tras Le­ben aus den Fu­gen he­ben. Als auch noch ein Sturm die Ho­tel­gäste ein­sch­ließt und ein Ent­kom­men von der In­sel un­mög­lich macht, ko­chen die Emo­tio­nen in­ner­halb der Gruppe le­bens­ge­fähr­lich hoch. Am En-de wird aus dem Meer eine Frau­en­lei­che ge­bor­gen. Aus der pa­ra­die­si­schen Well­ness­wo­che ist ein Alb­traum ge­wor­den, und kei­ner der Teil­neh­mer ist mehr der Men­sch, als der er ge­kom­men ist – wie im Pro­spekt ver­spro­chen. A­me­lie Fried wurde als TV-Mo­de­ra­to­rin be­kannt und ist mit ü­ber 4 Mil­lio­nen ver­kauf­ten Büchern eine der be­lieb­tes­ten deut­schen Au­to­rin­nen. Alle ihre Ro­mane wa­ren Best­sel­ler. "Traum­frau mit Ne­ben­wir­kun­gen", "Am An­fang war der Sei­ten­sprung", "­Der Mann von ne­benan", "­Lie­bes Leid und Lust" und "Ro­san­nas Toch­ter" wur­den er­folg­reich fürs Fern­se­hen ver­filmt. Für ihre Kin­der­bücher er­hielt sie ver­schie­dene Aus­zeich­nun­gen. Kar­ten für die Le­sung sind im Vor­ver­kauf zu 12,00 Euro im Buch­haus am Markt er­hält­lich (A­bend­kasse 15,00 Eu­ro).

vom 24.11.2018 | Ausgabe-Nr. 47B

