Pflaster für die Seele

CVJM Pivitsheide feiert Profile-Gottesdienst

Det­mold. Die lan­des­kirch­li­che Got­tes­dien­streihe "Pro­fi­le" hat in der ev.-ref. Kir­che Pi­vits­heide einen Lob­preis­abend mit dem CVJM Pi­vits­heide un­ter dem Ti­tel "Pflas­ter für die See­le" ge­fei­ert, der zu­gleich per Li­ve­stream ü­ber­tra­gen wur­de. Isa­bell Budde vom Lob­preis­team be­grüßte rund 150 Gäs­te, un­ter de­nen viele Ju­gend­li­che wa­ren. Von der No­vem­ber­re­vo­lu­tion 1918, der Reichspo­grom­nacht 1938 bis hin zum Mau­er­fall 1989 sei der 9. No­vem­ber ein Schick­sals­tag für Deutsch­land, wies Budde auf die Be­deu­tung die­ses Da­tums hin. Im Zen­trum des Abends stand das Thema Leid und Wun­den: "S­eid ihr schon ein­mal von je­man­den ver­letzt wor­den?" Die Ant­wor­ten auf die Frage von Isa­bell Budde füll­ten die "­So­cial Wall" auch von Gäs­ten, die sich am Got­tes­dienst mit ih­ren Smart­pho­nes be­tei­lig­ten. Die Lob­preis­band stimmte viele neue be­sinn­li­che Lie­der an, de­ren Texte pro­ji­ziert wur­den und so von al­len mit­ge­sun­gen wer­den konn­ten. Ein An­spiel be­schäf­tigte sich mit un­ter­schied­li­chen Hal­tun­gen ge­genü­ber Ver­let­zun­gen. Im Mit­tel­punkt der Pre­digt von CVJM-Se­kretär Tim Seel­bach vom Kreis­ver­band Lippe stand die bib­li­sche Wun­der­hei­lung ei­nes Blin­den. Im Für­bit­ten­ge­bet in­te­grier­ten Eva Kauer und Wolf­gang Loest, So­cial Me­dia Pfar­rer der Lip­pi­schen Lan­des­kir­che, auch Bei­träge der Got­tes­dienst­ge­meinde in und außer­halb der Kir­che, die ihre Ge­bete per Smart­phone an die So­cial Wall ge­schickt hat­ten. Die Kol­lekte geht an die Ak­tion Stol­per­stei­ne, die an Op­fer der NS-Zeit er­in­nert. Je­der Got­tes­dienst­be­su­cher er­hielt eine rote Pflas­ter­box in Kreuz­form als Ge­schenk. Das Diet­rich Bon­ho­ef­fer-Lied "Von gu­ten Mäch­ten wun­der­bar ge­bor­gen" ließ den Got­tes­dienst aus­klin­gen, der im An­schluss Zeit zu Ge­sprächen bot.

vom 28.11.2018 | Ausgabe-Nr. 48A

