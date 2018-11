Dominique Horwitz liest im Freilichtmuseum

Weitere Lesung in der Reihe der "Dorfgeschichten"

Det­mold (r­b). In der Reihe "­Dorf­ge­schich­ten" des Li­te­ra­tur­büros OWL las Schau­spie­ler und Spre­cher Do­mi­ni­que Hor­witz jetzt im Frei­licht­mu­seum aus Phi­lip Roths Ro­man "­Ver­schwörung ge­gen Ame­ri­ka". Auf rund 500 Sei­ten be­schreibt der Au­tor, wie schnell aus ei­ner De­mo­kra­tie ein to­ta­litäres Sys­tem wer­den kann. Den Zuhö­rern dürfte das so man­che Par­al­le­len zur heu­ti­gen po­li­ti­schen Lage in den USA of­fen­bart ha­ben. Im Ro­man schafft es der Flie­ger­held und Nazi-Freund Charles Lind­bergh aus dem Stand zum Prä­si­dent­schafts­kan­di­da­ten der Re­pu­bli­ka­ner und wird kurze Zeit später ge­gen den De­mo­kra­ten Fran­klin D. Roo­se­velt so­gar zum US-Prä­si­den­ten gekürt. Lind­bergh - seit sei­nem Non­stop-Flug von New York nach Pa­ris im Jahr 1972 ein um­ju­bel­ter Held - ist ego­ma­nisch und die lau­teste Stimme vom "A­me­rica Fir­st". Als Prä­si­dent der Ver­ei­nig­ten Staa­ten wie­gelt er Be­völ­ke­rungs­grup­pen ge­gen­ein­an­der auf, schürt An­ti­se­mi­tis­mus und ban­delt mit den Na­zis aus Ü­ber­see an. Der Au­tor be­diente sich für sei­nen Ro­man his­to­ri­scher Fak­ten, mit­hilfe de­rer er eine fik­tive Welt er­schuf, die mehr und mehr von Angst und Miss­trauen ge­prägt ist. ­Zum Le­ben er­weckt wurde die Ge­schichte nicht zu­letzt durch die Dar­bie­tung von Le­ser Do­mi­ni­que Hor­witz, der es schaff­te, die ein­zel­nen Prot­ago­nis­ten aus Roths Ro­man mit wech­seln­den Stimm­la­gen auf­le­ben zu las­sen. Er ver­stand es, an dafür an­ge­mes­se­nen Pas­sa­gen inne zu hal­ten oder sein Sprechtempo zu be­schleu­ni­gen. Den Be­su­chern im "Weißen Ross" bot sich so­mit eine wei­tere lau­nige und ebenso auf­re­gende Le­sung aus der Reihe des Li­te­ra­tur­büros OWL. Eine wei­tere fand im Som­mer­thea­ter mit Hart­mus Jo­nas, Schau­spie­ler am Lan­des­thea­ter, statt. Diese rich­tete sich an Schü­ler der Un­ter- und Mit­tel­stu­fe. Ge­le­sen wurde aus Mor­ton Rhues "­Die Wel­le".

vom 28.11.2018 | Ausgabe-Nr. 48A

