Musikvermittlungskonzerte

Det­mold. Das SI-Or­che­s­ter und die Blech­blä­ser des Grabbe-Gym­na­si­ums wer­den am Don­ners­tag, 6. De­zem­ber, zwei Mu­sik­ver­mitt­lungs­kon­zerte für Grund­schü­ler ge­ben. Die 60 Mu­si­ker des Or­che­s­ters und die Blech­blä­ser la­den tra­di­tio­nell um 10 und um 11 Uhr in die Neue Aula des Grabbe-Gym­na­si­ums ein.

Un­ter der Lei­tung von Flo­rian Wes­sel mu­si­zie­ren die Schü­ler or­che­s­trale Werke und ge­stal­ten so ge­mein­sam mit den Grund­schü­lern einen Aus­flug in ei­ner weih­nacht­li­che Mär­chen­welt. Im Kon­zert sol­len alle mit­sin­gen, mit­ma­chen und sich ver­zau­bern las­sen kön­nen. An­mel­dun­gen mit mög­lichst ge­nauer Per­so­nen­zahl wer­den per E-Mail an "­grabbe-gym­na­si­um@­schule-det­mol­d.­de" ent­ge­gen­ge­nom­men.

vom 28.11.2018 | Ausgabe-Nr. 48A

