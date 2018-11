Anmeldung in den Detmolder Kitas

Eltern können ihre Kinder bis Ende Dezember vormerken

Det­mold. Die An­mel­dun­gen für die Kin­der­gar­ten­plätze zum Kin­der­gar­ten­jahr 2019/2020 lau­fen bis Mon­tag, 31. De­zem­ber, ü­ber den Kita-Na­vi­ga­tor der Stadt Det­mold ("­det­mol­d.kita-na­vi­ga­tor.or­g"). Der Kita-Na­vi­ga­tor ist ein Vor­merk­sys­tem, in dem die El­tern ihre Kin­der in den ge­wünsch­ten Kin­der­gär­ten vor­mer­ken kön­nen. Die In­ter­netseite in­for­miert ü­ber die 42 ver­schie­de­nen Ein­rich­tun­gen, die zum Ju­gend­amt Det­mold gehören. El­tern kön­nen ihr Kind für ma­xi­mal fünf Ki­tas vor­mer­ken. Die Ein­hal­tung der An­mel­de­frist ist wich­tig, da nur so eine ziel­ge­naue Pla­nung rea­li­sier­bar ist. Aber eine Re­gis­trie­rung im Kita-Na­vi­ga­tor für das Kin­der­gar­ten­jahr 2019/2020 ist auch nach dem 31. Dezm­ber mög­lich. Ab Diens­tag, 15. Ja­nu­ar, wer­den die Zu­sa­gen von den Ki­tas an die El­tern ver­schickt. Soll­ten El­tern zu die­sem Zeit­punkt keine Zu­sage be­kom­men, kann ihr Kind durch das Nachrück­ver­fah­ren den­noch einen Platz er­hal­ten. Bei Pro­ble­men oder Fra­gen zum Kita-Na­vi­ga­tor oder der Platz­ver­gabe kön­nen sich El­tern an die Ser­vice­stelle Kita-Na­vi­ga­tor im Ju­gend­amt Det­mold un­ter (05231) 977-974 wen­den. Eine Be­ra­tung zum Thema Ta­ges­müt­ter be­zie­hungs­weise Ta­ges­väter er­hal­ten In­ter­es­sierte un­ter der Ruf­num­mer (05231) 977966.

