"Ich weiß nicht, wie Abschiednehmen geht."

Christine Westermann liest in der Aula des Grabbe-Gymnasiums

Det­mold (k­m). "Ich habe mal in Her­ford ge­le­sen. Und als ich vom Bahn­hof ab­ge­holt wor­den bin, da hing ü­ber der Straße ein Pla­kat: Her­ford grüßt Chris­tine Wes­ter­mann. Das hat mir heute ir­gend­wie ge­fehl­t." So locker, wie man sie aus "­Zim­mer frei­!" kennt, ist sie auch bei der Le­sung in Det­mold. Ihr Buch "­Manch­mal ist es fe­der­leicht - Von klei­nen und großen Ab­schie­den" ver­deut­licht, wie viel­fäl­tig Ab­schiede sein kön­nen. In ei­ni­gen Buch­hand­lun­gen, so erzählt sie, stehe das Buch un­ter Rat­ge­bern. Eine Fehl­plat­zie­rung. "Das Buch ist kein Rat­ge­ber. Ich weiß nicht Ab­schied­neh­men geht." Al­ler­dings ist der Au­to­rin und Mo­de­ra­to­rin sehr be­wusst, dass Ab­schied ein angst­be­setz­tes Thema ist, zu dem viele sich einen Rat wün­schen. Da­bei gibt es kein Pa­tent­re­zept für Ab­schie­de. Als Chris­tine Wes­ter­mann 13 Jahre alt war, starb ihr Va­ter. "Viel­leicht habe ich durch meine frühen Er­fah­run­gen mit Ab­schie­den ein un­er­war­te­tes Ta­lent fürs Ab­schied­neh­men ent­wi­ckel­t", mut­maßt sie, "ich kann leicht los­las­sen." Los­las­sen musste sie auch ihre Freun­din An­ne, die an ei­nem Tu­mor starb. Als Chris­tine Wes­ter­mann sie in ih­ren letz­ten Le­bens­ta­gen be­sucht hat, ha­ben die bei­den Pläne für Weih­nach­ten ge­macht. Wo sie sit­zen wol­le, habe sie ge­fragt und Anne habe erst ü­ber­legt und dann geant­wor­tet, dass sie am Kopf­ende sit­zen wol­le, wo sie alle se­hen kön­ne. Als im Freun­des­kreis dann Weih­nach­ten ge­fei­ert wur­de, stand am Kopf­ende ein Bild von An­ne. "Ich finde das Wort Lei­chen­schmaus ganz wun­der­bar," erzählt die Mo­de­ra­to­rin, "weil es einen trau­ri­gen und einen fröh­li­chen Teil hat und ich fin­de, dass man da­bei ru­hig auch la­chen darf, weil man sich an die Er­leb­nisse mit dem Men­schen er­in­ner­t." Tod und Ster­ben gehören nun ein­mal zum Le­ben da­zu. Ein Ab­schied, der ihr letzt­end­lich ü­ber­ra­schend leicht ge­fal­len sei, sei der von "­Zim­mer frei­!" ge­we­sen. "Ich habe zwei Jahre vor­her ge­scherzt, dass ich zur letz­ten Sen­dung nicht kom­me, weil ich Angst hat­te, in Trä­nen aus­zu­bre­chen", gibt sie zu. Und sie war natür­lich trotz­dem da. Ein paar Trä­nen habe sie sich aber den­noch nicht ver­knei­fen kön­nen. So ganz von "­Zim­mer frei­!" hat sie sich aber noch nicht ver­ab­schie­den müs­sen. "­Neu­lich an der Am­pel stand ein Mann mit sei­nem Auto ne­ben mir und hat mir an­ge­deu­tet, das Sei­ten­fens­ter run­terzu­ma­chen. Ich wusste erst nicht, warum, hab das dann aber doch ge­macht. Dar­auf­hin hat er mir zwei Dau­men hoch ge­zeigt und Danke für 20 Jahre Zim­mer frei! ge­ru­fen.

vom 21.11.2018 | Ausgabe-Nr. 47A

