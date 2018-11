Starke Stimme aus den Vorstädten

Det­mold. Ar­gen­ti­ni­sche Klänge mit Lu­ciana Jury er­klin­gen am Frei­tag, 23. No­vem­ber, ab 19.30 Uhr in der Aula der Al­ten Schule am Wall, Am Wall 5. Lu­ciana Jury wuchs in ei­nem Außen­be­zirk der ar­gen­ti­ni­schen Haupt­stadt Bue­nos Ai­res in ei­ner Künst­ler­fa­mi­lie auf. Ihre Kind­heit war ge­prägt vom ur­ba­nen Uni­ver­sum aus Tan­go, ar­gen­ti­ni­scher Cum­bia, la­tein­ame­ri­ka­ni­scher Volks­mu­sik und von den har­ten Rea­litäten des Le­bens. Als Ma­le­rin, Kom­po­nis­tin, Gi­tar­ris­tin und vor al­lem Sän­ge­rin ist sie Chro­nis­tin des Le­bens der Vor­städte großer la­tein­ame­ri­ka­ni­scher Me­tro­po­len. Mit der Aus­drucks­kraft ih­rer Stimme be­schreibt sie die­ses Le­bens­ge­fühl und die Ein­drü­cke aus ih­rer Kind­heit. Lu­cia­nas Re­per­toire um­fasst tra­di­tio­nel­le, münd­lich ü­ber­lie­ferte Lie­der, Stü­cke von nam­haf­ten Kom­po­nis­ten wie Leo­nardo Fa­vio, Si­mon Diaz, Vio­leta Parra und Lhasa de Sela so­wie ei­nige ih­rer ei­ge­nen Kom­po­si­tio­nen und Tex­te. Kar­ten im Vor­ver­kauf gibt es für 8 (er­mäßigt 6 Eu­ro) in der Tou­rist-In­for­ma­tion im Rat­haus am Markt, un­ter der Ruf­num­mer (05231) 977328, al­len Vor­ver­kaufs­stel­len von "AD­t­icket" und im In­ter­net un­ter "ww­w.ad­t­icket.­de".

