Erinnerungen einer Zeitzeugin

Det­mold. Die Deutsch-Ita­lie­ni­sche Ge­sell­schaft Lippe-Det­mold e.V. lädt ein zum Kon­zert und zur Le­sung mit Esther Be­ja­rano und der "­Mi­cro­phone Ma­fia" am Frei­tag, 23. No­vem­ber, um 19 Uhr in der Aula der Ge­schwis­ter-Scholl Ge­samt­schu­le, Sprot­tauer Straße 9. Der Ein­tritt ist frei. Ori­ent trifft Ok­zi­dent, die Jü­din den Mos­lem, die Atheis­tin den Chris­ten, alt trifft jung, Frau trifft Mann, Tra­di­tion trifft Mo­der­ne, Folk trifft Rap. Das außer­ge­wöhn­li­che mu­si­ka­li­sche Pro­jekt ge­mein­sam mit dem Köl­ner Rap-Duo "­Mi­cro­phone Ma­fia" soll die Men­schen wachrüt­teln, ein brei­tes Spek­trum vom jü­di­schen Lied ü­ber Rap­mu­sik bis hin zu un­ge­wohn­ten Ar­ran­ge­ments in un­ter­schied­li­chen Spra­chen.

Die Mu­sik und die Texte sind so viel­schich­tig wie das Le­ben selbst, ein un­ein­ge­schränk­tes "Ja" zum Le­ben un­ter dem Ti­tel "Ama la vita – Liebe das Le­ben". Die Zeit­zeu­gin Esther Be­ja­rano ging durch die Hölle von Ausch­witz und Ra­vens­brück. Sie wird Texte aus ih­rem Buch "Erin­ne­run­gen" le­sen. Ju­gend, De­por­ta­tion, La­ger, Ü­ber­le­ben, Be­frei­ung, und dann der Ge­danke ‚das Le­ben geht wei­ter‘. Sie ver­mit­telt Stärke und gibt ihre Er­fah­run­gen an die junge Ge­ne­ra­tion. "Ihr habt keine Schuld an die­ser Zeit. Aber ihr macht euch schul­dig, wenn ihr nichts ü­ber diese Zeit wis­sen wollt. Ihr müsst al­les wis­sen, was da­mals ge­sch­ah."

vom 21.11.2018 | Ausgabe-Nr. 47A

