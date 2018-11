Projekt SinfoL weckt überregionales Interesse

Senioreninformationsdienst verbessert Teilhabe älterer Mitbürger

Die An­ge­bote und In­for­ma­tio­nen zu den Men­schen brin­gen: Mi­chaela Ot­te­meier (3. von links) beim Sin­foL-Ein­satz bei lip­pi­schen Se­nio­ren. Fo­to: Kreis Lippe weitere Bilder »

Kreis Lip­pe. Die Se­nio­ren ei­ner Ge­meinde er­rei­chen, einen per­sön­li­chen Kon­takt her­stel­len und ü­ber al­les Wich­tige und Wis­sens­werte in­for­mie­ren – das sind die Ziele des Se­nio­ren­in­for­ma­ti­ons­diens­tes des Krei­ses Lippe (S­in­foL), der 2012 in Au­gust­dorf ins Le­ben ge­ru­fen wur­de. In­zwi­schen gibt es das Pro­jekt in sechs lip­pi­schen Städ­ten und Ge­mein­den. Es ist zu ei­nem Er­folgs­mo­dell ge­wor­den, das nicht nur in den an­gren­zen­den Krei­sen, son­dern auch na­tio­nal und so­gar in­ter­na­tio­nal In­ter­esse ge­weckt hat, schreibt der Kreis Lippe in ei­ner Pres­se­mit­tei­lung. "S­in­foL ist eine gute Ant­wort auf den de­mo­gra­fi­schen Wan­del, denn es schafft ein Netz­werk, das un­sere äl­te­ren Mit­bür­ger auf­fängt und die ge­sell­schaft­li­che Teil­habe ver­bes­sert. Dass die­ses Pro­jekt auch ü­ber­re­gio­nal In­ter­esse weckt, be­weist uns, dass wir einen zu­kunfts­wei­sen­den und in­no­va­ti­ven Weg ein­ge­schla­gen ha­ben", freut sich Land­rat Dr. Axel Leh­mann. So ha­ben sich un­ter an­de­rem Ver­tre­ter der Bun­des­län­der Ber­lin, Bay­ern, Hes­sen und Sach­sen-An­halt, aber auch aus der Slo­wa­kei und der Schweiz auf dem Prä­ven­ti­ons­tag in Dres­den am Stand der Lip­per ü­ber Sin­foL in­for­miert. In­zwi­schen ist die Pro­jekt­ver­ant­wort­li­che Mi­chaela Ot­te­meier von ei­ni­gen von ih­nen ein­ge­la­den wor­den, um das Pro­jekt vor Ort vor­zu­stel­len. Und die Lan­des­se­nio­ren­ver­tre­tung NRW nennt Sin­foL in sei­ner Ver­öf­fent­li­chung "Ak­tiv ge­gen Ar­mut im Al­ter" ein ge­lun­ge­nes Bei­spiel, "um Iso­la­tion und Ver­ein­sa­mung be­son­ders be­dürf­ti­ger Äl­te­rer zu durch­bre­chen oder gar nicht erst ent­ste­hen zu las­sen". Der Kern des Se­nio­ren­in­for­ma­ti­ons­diens­tes sind die Haus­be­su­che bei den Se­nio­ren ü­ber 70 Jah­re: Eh­ren­amt­li­che ver­ein­ba­ren Ter­mine mit den äl­te­ren Mit­bür­gern und ge­ben ih­nen an­hand ei­nes auf die je­wei­lige Kom­mune zu­ge­schnit­te­nen In­for­ma­ti­ons­ord­ners einen Ü­ber­blick ü­ber die An­ge­bote und In­itia­ti­ven vor Ort. Sin­foL soll da­mit ein Bin­de­glied zwi­schen den schon be­ste­hen­den, viel­fäl­ti­gen An­ge­bo­ten der Se­nio­ren­ar­beit in den Kom­mu­nen des Krei­ses Lippe und dem Bür­ger zu Hau­se. Ziel des Diens­tes ist es, die Le­bens­qua­lität und Si­cher­heit in der häus­li­chen Um­ge­bung zu er­hal­ten oder wie­der her­zu­stel­len. "In­dem wir die An­ge­bote zum Bür­ger brin­gen, ver­rin­gern wir die Hemm­schwelle und in­for­mie­ren sie darü­ber, wel­che Mög­lich­kei­ten man im Al­ter bei be­gin­nen­den Pro­ble­men hat. Schließ­lich möchte je­der mög­lichst lange selbst­stän­dig in sei­nem Zu­hause le­ben", ver­rät Ot­te­meier das Er­folgs­re­zept von Sin­foL. Wei­tere In­fos zu Sin­foL gibt es im In­ter­net un­ter "ww­w.­se­nio­ren­in­for­ma­ti­ons­dienst-lip­pe.­de" oder bei Mi­chaela Ot­te­meier un­ter (05231) 62-4400 oder "m.ot­te­mei­er@­kreis-lip­pe.­de".

vom 21.11.2018 | Ausgabe-Nr. 47A

Drucken | Versenden