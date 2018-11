Sonntag am Donnerstag

Pianist und Autor liest in der Stadtbücherei

Bad Sal­zu­flen. Der be­kannte Pia­nist und Au­tor Han­nes Sonn­tag kommt in die Stadt­büche­rei Bad Sal­zu­flen. Am Don­ners­tag, 29. No­vem­ber stellt er um 19.30 Uhr sein neues Buch "­So­lange es noch geht" vor. Der Ro­man, der im Ber­lin der 1930er Jahre spielt, er­schien ak­tu­ell zur dies­jäh­ri­gen Frank­fur­ter Buch­messe – gleich­zei­tig mit ei­ner Hör­buch-Fas­sung. Han­nes Sonn­tag ist ei­nem brei­ten Pu­bli­kum als Kon­zert­pia­nist be­kannt und gilt als Meis­ter ei­nes poe­ti­schen Kla­vier­spiels. Als Au­tor be­wegt sich der Künst­ler aber erst seit ei­ni­gen Jah­ren in der Öf­fent­lich­keit. Dass be­reits Jahr­zehnte li­te­ra­ri­schen Schaf­fens hin­ter ihm la­gen, wusste bis dato kaum je­mand. Im Jahr 2012 pu­bli­zierte der Ver­lag "­Li­te­ra­tur der Zu­kunft" den ers­ten Erzähl­band des Au­tors. "­Kla­vier-Wan­ka" wurde rasch zum Aus­druck ei­ner un­ver­kenn­ba­ren, ei­genstän­di­gen Stimme in der neuen deut­schen Li­te­ra­tur. Schnell folg­ten die Ro­mane "Au­gen" und "Jas­pers Fluch­ten" so­wie sechs wei­tere Ti­tel in ei­ner ei­ge­nen eBook-Rei­he. Der Ein­tritt be­trägt 5 Eu­ro, Kar­ten­vor­be­stel­lun­gen sind un­ter der Te­le­fon­num­mer (05222) 952131 ab so­fort mög­lich.

vom 21.11.2018 | Ausgabe-Nr. 47A

Drucken | Versenden