Besinnlich in die Adventszeit

Quellhaus lädt zu drei Veranstaltungen ein

Bad Sal­zu­flen/Ehr­sen-Bre­den. Gleich drei in­ter­essante Ver­an­stal­tun­gen fin­den in den nächs­ten bei­den Wo­chen im Quell­haus in der Bre­der Straße 4a statt: Un­ter dem Motto "­Mit Stille und Be­sinn­lich­keit die Ad­vent­s­zeit be­gin­nen" ver­an­stal­tet Sa­bine Plaschke von 30. Nov. um 18 Uhr bis 2. Dez. um 13 Uhr ein Se­mi­nar mit bib­li­schen Tex­ten, Lie­dern und Me­di­ta­ti­ons­ü­bun­gen. Am 1. Dez. lädt die haus­wirt­schaft­li­che Be­triebs­lei­te­rin Ka­thrin Os­wald von 15 bis 18 Uhr dazu ein, bei Kaf­fee und Ku­chen einen Ad­vents­kranz oder ein Ad­vents­ge­steck selbst zu ge­stal­ten. Die Kos­ten be­tra­gen 14 Euro in­kl. Grün­zeug und Kaf­fee und Ku­chen, Ma­te­ri­al­kos­ten für Ker­zen, Stroh­kranz und ähn­li­ches kom­men nach in­di­vi­du­el­lem Ver­brauch da­zu. Wei­ter geht es am 9. Dez. um 15 Uhr mit dem "O­pen Hou­se": Im Stei­no­fen wer­den Pizza und Bratäp­fel ge­ba­cken, zwi­schen den Gän­gen gibt es ad­vent­li­che Ge­schich­ten und Lie­der. Der Ein­tritt ist frei, eine Spende zur Kos­ten­de­ckung wird er­be­ten. In­for­ma­tio­nen und An­mel­dung bis vier Tage vor der je­wei­li­gen Ver­an­stal­tung bei Sa­bine Plaschke un­ter der Tel. (05222) 17754, per Mail an "­in­fo@quell­haus.­de" oder on­line un­ter "ww­w.quell­haus.­de".

vom 21.11.2018 | Ausgabe-Nr. 47A

