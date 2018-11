Tiefsinnige Gedanken über das Menschsein

René Sydow gilt als Geheimtipp des politischen Kabaretts

Lem­go. Sage und schreibe elf Ka­ba­rett­preise hat René Sy­dow für sein ers­tes Pro­gramm ab­ge­räumt. Kein Wun­der, dass ihn die Presse als "am lau­tes­ten ge­flüs­ter­ten Ge­heim­tipp" des po­li­ti­schen Ka­ba­retts be­zeich­net. Nur ein Grund, René Sy­dow ins We­ser­re­naissance-Mu­seum Schloss Brake zu ho­len. Am Sonn­tag, 25. No­vem­ber, tritt er ab 17.30 Uhr im Rah­men der Ver­an­stal­tungs­reihe "Mu­seum goes Ka­ba­ret­t" auf. Der ur­sprüng­lich für die­sen Ter­min ge­plante Ka­ba­ret­tist Kai Ma­gnus Sting wird ü­b­ri­gens aus or­ga­ni­sa­to­ri­schen Grün­den zu ei­nem an­de­ren Zeit­punkt in Lemgo auf­tre­ten. In sei­nem in­zwi­schen drit­ten So­lo­pro­gramm geht René Sy­dow als Trä­ger des Deut­schen Ka­ba­rett­prei­ses ganz in­ten­siv der Frage nach, was uns ei­gent­lich zum Men­schen macht: Bil­dung? Wahl­recht? Oder doch nur freies Wlan? Warum wird die Welt nicht klü­ger, wenn der Zu­gang zu Wis­sen noch nie so leicht war? Warum ver­ar­men Men­schen bei all dem Reich­tum der Welt? Wo­her kom­men Hass, Fa­na­tis­mus und Turbo-Abi? Wer ist schuld an die­sem Elend? Und wer trägt ei­gent­lich die Bürde des wei­sen Man­nes? Zum Schreien trau­rig und scho­ckie­rend lus­tig. Dun­kel und hoff­nungs­voll. Po­li­ti­sches Ka­ba­rett auf der Höhe der Zeit. An sei­ner Seite hat der Ka­ba­ret­tist gleich drei Mu­si­ker: den US-Ame­ri­ka­ner Tony Kal­ten­berg (Gi­tar­ren und Ge­sang) und die Preisträ­ger des Deut­schen Klein­kunst­prei­ses 2013, Cars­ten Hor­mes (Bäs­se) und Wolf­gang Stute (Gi­tar­ren und Per­cus­sion). Beim Acou­stic Gui­tar Night Trio ste­hen aus­nahms­los Ei­gen­kom­po­si­tio­nen auf dem Pro­gramm. Da­bei hat je­der der vir­tuo­sen Mu­si­ker sei­nen Frei­raum - ohne dass sich ei­ner in den Vor­der­grund spie­len wür­de. Freuen kann man sich auf Folk, Fla­men­co, ha­wai­ia­ni­sche Klänge und vie­les mehr. Diese Kom­bi­na­tion aus großem mu­si­ka­li­schen Kön­nen und bes­tem Ka­ba­rett hat sich gar nicht ge­sucht und doch zu­sam­men ge­fun­den zu ei­nem großar­ti­gen Pro­gramm, das keine Wün­sche of­fen lässt. Tickets gibt es ab so­fort zum Preis von 22 Euro im We­ser­re­naissance-Mu­seum Schloss Brake (Di-So 10-18 Uhr) oder te­le­fo­nisch un­ter 05261/94500 oder per Mail un­ter "­in­fo@mu­seum- schloss-bra­ke.­de".

