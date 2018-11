"König der Löwen" rollt auf Schuhen in die Arena

140 Läufer aus drei Vereinen bieten Wintermärchen dar

Die Roll­kunst­läu­fer kön­nen es kaum ab­war­ten, bis es end­lich heißt: „Let the Show be­gin“. Fo­to: TBV Jahn Al­ver­dis­sen

Lem­go. In die­sem Jahr hat sich der TBV Jahn Al­ver­dis­sen zu­sam­men mit dem RST Hum­me­tal und dem SC Ha­meln Hil­ligs­feld et­was ganz be­son­de­res als Win­ter­mär­chen aus­ge­sucht. Erst­mals prä­sen­tie­ren die drei Ver­eine mit ins­ge­samt 140 Roll­schuh­läu­fern den "Kö­nig der Löwen". Nach Auf­trit­ten in Em­mert­hal, Ha­meln und Barn­trup gas­tie­ren sie am Sonn­tag, 27. Ja­nuar mit gleich zwei Vor­stel­lun­gen um 12 und 16.30 Uhr in der Lem­goer Phoe­nix Con­tact Arena. "Es ist natür­lich für je­den klei­nen Ver­ein ein großer Schritt, gleich für meh­rere Vor­stel­lun­gen in so ei­ner großen Halle wie in Lemgo zu spie­len", meint die Al­ver­dis­ser Trai­ne­rin Isa­bella Bar­ba­ri­to. "A­ber die ste­tig wach­sende Nach­frage der letz­ten Jahre hat die Roll­kunst­läu­fer er­mu­tig­t." Auch die Vor­stel­lun­gen in Em­mer­thal und Barn­trup sind be­reits rest­los aus­ver­kauft. Die wun­der­bare Ge­schichte um den klei­nen Löwen Simba (A­lika Sa­jan/­Lilly Fi­scher), der in der far­ben­präch­ti­gen Welt Afri­kas auf­wächst, be­geis­tert seit Jahr­zehn­ten Klein und Groß. Auf sei­nen vie­len Aben­teu­rern trifft er ei­nige Weg­be­glei­ter: das wit­zige Duo um Erd­männ­chen Ti­mon (Ce­line Schier­holz) und War­zen­schwein Pumba (Fe­lix Nol­te/Steffi Beh­ling), seine Freun­din Klein-Nala (Ce­lina Mau­rer/ Pau­lina Bai­er), den toll­pat­schi­gen Vo­gel Za­zou (Lea Hil­ker) und den ver­rück­ten Pa­vian Ra­fiki (Frauke Bal­dig). In­ner­halb des Stückes und während des Er­wach­sen­wer­dens hat der große Simba (Ai­leen Rei­necke) mit mitt­ler­weile sei­ner er­wach­se­nen Freun­din Nala (Cora Bö­ge­holz) viele Hin­der­nisse zu be­wäl­ti­gen. Die Fra­ge, ob Simba es schafft, sein Le­ben und das des Kö­nig­reichs al­ler Tiere wie­der ins Gleich­ge­wicht zu brin­gen, wird in­ner­halb des Mär­chens auf­gelöst. Die Vor­be­rei­tun­gen lau­fen be­reits in­ten­siv seit Som­mer: Un­ter der Wo­che und an den Wo­chen­en­den wird fleißig ge­probt. "­Die Zu­sam­men­führung dreier Ver­eine mit 140 Läu­fern er­for­dert ein ho­hes Maß an Or­ga­ni­sa­tion", er­klärt Bar­ba­ri­to. Kostüme wer­den fleißig ent­wor­fen, genäht und be­stickt, die etwa 80 Me­ter lange Ku­lisse in Feinst­ar­beit von Hans Jür­gen Syn­old be­malt. Ma­rion van Aa­ken, Trai­ne­rin der RST-Sport­ler, feilt Tag und Nacht am Mu­sik­schnitt für das ein­ein­halbstün­dige Mär­chen. Viele Hände kom­men also zu­sam­men, um es wie­der zu ei­nem ein­ma­li­gen Er­leb­nis wer­den zu las­sen. Die Lem­goer Vor­ver­kaufs­stelle ist die Rats­apo­the­ke, Markt­platz 1, die mon­tags bis frei­tags von 8 bis 18.30 Uhr und sams­tags von 8 bis 13 Uhr geöff­net ist. Die Ticket-Hot­line des TBV Jahn Al­ver­dis­sen ist un­ter der Te­le­fon­num­mer (05262) 2449 er­reich­bar.

