Gemeinsam für die Fachkräftesicherung

Teilqualifikationen machen fit für den Arbeitsmarkt

Teil­neh­mer und Ver­ant­wort­li­che meis­tern die erste Teil­qua­li­fi­zie­rung im Be­reich Ga­stro­no­mie. Fo­to: Agen­tur für Ar­beit

Kreis Lip­pe. Wer nicht hin­rei­chend qua­li­fi­ziert ist, hat am Ar­beits­markt schlechte Chan­cen. Ver­ant­wort­lich hier­für sind häu­fig feh­lende Be­rufs­ab­schlüs­se. Ge­mein­sam mit der Agen­tur für Ar­beit Det­mold und dem Job­cen­ter Lippe bie­tet die In­dus­trie- und Han­dels­kam­mer (IHK) Lippe zu Det­mold mit der Teil­qua­li­fi­ka­tion einen neuen Weg, um den Fach­kräf­teman­gel ab­zu­fe­dern. Die Teil­qua­li­fi­ka­tion rich­tet sich an Ge­ring­qua­li­fi­zierte und Ar­beits­lose ü­ber 25 Jah­ren, die Schwie­rig­kei­ten ha­ben, sich ohne Be­rufs­ab­schluss in den Ar­beits­markt zu in­te­grie­ren. An- und un­ge­lernte Ar­beit­neh­mer kön­nen durch Teil­qua­li­fi­ka­tio­nen für den Ar­beits­markt fit ge­macht wer­den. "Für Men­schen, die den Ein­stieg in eine duale Be­rufs­aus­bil­dung ver­fehlt ha­ben oder die dort be­ste­hen­den An­sprüche nicht er­fül­len konn­ten, ist eine Teil­qua­li­fi­ka­tion eine wir­kungs­volle Er­gän­zung zum be­ste­hen­den Aus­bil­dungs­sys­tem", be­rich­tet Aus­bil­dungs­be­ra­ter Mar­tin Raithel, der das Pro­jekt bei der IHK be­treut. "­Teil­qua­li­fi­ka­tio­nen ha­ben Vor­teile für alle Be­tei­lig­ten", so Raithel wei­ter. "­Die Teil­neh­mer er­hal­ten die Chan­ce, sich dau­er­haft aus der Ar­beits­lo­sig­keit zu be­frei­en. Da­mit sinkt das Ri­siko ei­ner Rück­kehr in die Hil­fe­be­dürf­tig­keit. Für die Be­triebe wächst das Po­ten­zial an Mit­ar­bei­tern mit IHK-zer­ti­fi­zier­ten Kom­pe­ten­zen und diese kön­nen so dem Fach­kräf­teman­gel ent­ge­gen­wir­ken." Und so war es dann Ende Ok­to­ber so­weit: Die erste Teil­qua­li­fi­zie­rung im Be­reich Ga­stro­no­mie beim Bil­dungs­trä­ger Kol­ping Bil­dungs­zen­tren OWL gGmbH star­te­te. Ge­mein­sam mit dem Lip­pi­schen Kombi-Ser­vice (LKS) wird das Mo­dul "­Gast & Ser­vice", wel­ches zum Aus­bil­dungs­be­ruf der Fach­kraft im Gast­ge­werbe gehört, ge­schult. Die prak­ti­sche Un­ter­wei­sung fin­det an den Stand­orten des LKS in Det­mold, Blom­berg und Her­ford statt. Zu den Tätig­keits­be­rei­chen gehören Schul­men­sen, Be­triebs­kan­ti­nen oder auch Event-Ca­te­ring. Der theo­re­ti­sche Un­ter­richt wird ü­ber die Kol­ping Bil­dungs­zen­tren OWL gGmbH or­ga­ni­siert. Auch die Prü­fung, die von der IHK Lippe zu Det­mold als Kom­pe­tenz­fest­stel­lung durch­ge­führt wird, wird im theo­re­ti­schen Un­ter­richt vor­be­rei­tet. Wer noch In­ter­esse an ei­nem ent­spre­chen­den Ein­stieg in die Teil­qua­li­fi­zie­rung hat, der sollte sich be­ei­len. Ma­xi­mal bis zum An­fang De­zem­ber wäre noch ein Ein­stieg mög­lich. "Ich kann je­dem nur emp­feh­len, der sich für die­sen Be­reich in­ter­es­siert, mit dem Job­cen­ter Lippe oder dem Ar­beit­ge­ber­ser­vice der Agen­tur für Ar­beit Det­mold in Kon­takt zu tre­ten", so Dirk von Za­strow, Mit­ar­bei­ter des Ar­beit­ge­ber­ser­vice der Agen­tur für Ar­beit Det­mold.

vom 17.11.2018 | Ausgabe-Nr. 46B

Drucken | Versenden