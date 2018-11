Altenpflege, jetzt erst recht

21 Absolventen freuen sich über ihr erfolgreiches Examen

Die er­folg­rei­chen Ab­sol­ven­ten freuen sich ü­ber ihr be­stan­de­nes Ex­amen. Fo­to: Agen­tur für Ar­beit

Kreis Lip­pe/Blom­berg-Is­trup. 2020 wird eine Re­form der Pfle­ge­be­rufe er­fol­gen. Die Aus­bil­dun­gen Al­ten­pfle­ger, Ge­sund­heits- und Kran­ken­pfle­ger und Ge­sund­heits- und Kin­der­kran­ken­pfle­ger wer­den zum al­lum­span­nen­den Be­ruf des Pfle­ge­fach­per­so­nals. Dies al­les war für die jet­zi­gen Ab­sol­ven­ten beim Jo­han­nes­werk in Is­trup vor Aus­bil­dungs­be­ginn vor drei Jah­ren noch in fer­ner Zu­kunft. 21 Aus­zu­bil­dende zum Al­ten­pfle­ger (da­von zehn mit För­de­rung durch die Agen­tur für Ar­beit Det­mold be­zie­hungs­weise durch das Job­cen­ter) be­stan­den nun er­folg­reich ihre Aus­bil­dung, zum Teil mit Best­no­ten. Ul­rike Schirr­meis­ter, stell­ver­tre­tende Schul­lei­tung des Fach­se­mi­nars für Al­ten­pflege Lippe vom evan­ge­li­schen Jo­han­nes­werk, blickt in strah­lende Ge­sich­ter. "Jahre har­ter Ar­beit mit viel Höhen und Tie­fen lie­gen hin­ter uns. Aber die Er­geb­nisse ma­chen die An­stren­gung wie­der weg. Vor al­lem vor dem Hin­ter­grund, dass alle Ab­sol­ven­ten einen fes­ten Ar­beits­ver­trag in der Hand ha­ben." Mar­kus Schwar­zer, Ge­schäfts­stel­len­lei­ter der Agen­tur für Ar­beit Lemgo und Blom­berg, so­wie Gi­sela Plö­ger, Qua­li­fi­zie­rungs­be­ra­te­rin beim Job­cen­ter Lip­pe, be­to­nen: "Es ist wich­tig, dass wir ak­tiv und ge­mein­sam et­was ge­gen den Fach­kräf­teman­gel im Be­reich der Pflege un­ter­neh­men." All die­je­ni­gen, die sich für den Be­ruf des Al­ten­pfle­gers oder des Al­ten­pfle­ge­hel­fers in­ter­es­sie­ren, ha­ben jetzt noch die Chan­ce, eine Aus­bil­dung zu be­gin­nen. In­ter­es­sierte soll­ten sich da­her um­ge­hend mit den Fach­se­mi­na­ren für Al­ten­pflege (Dia­ko­nis in La­ge, Grone in Det­mold, Esta in Bad Sal­zu­flen, Jo­han­nes­werk in Blom­berg-Is­trup) oder den po­ten­ti­el­len Kos­ten­trä­gern Agen­tur für Ar­beit Det­mold oder Job­cen­ter in Ver­bin­dung set­zen. Auch für Ar­beit­ge­ber gibt es Mög­lich­kei­ten, Ar­beit­neh­mer in­ner­halb der Be­schäf­ti­gung zum Al­ten­pfle­ge­hel­fer oder Al­ten­pfle­ge­hel­fer zu qua­li­fi­zie­ren. In­ter­es­sierte Ar­beit­ge­ber oder be­schäf­tigte Ar­beit­neh­mer kön­nen sich di­rekt mit dem zu­stän­di­gen An­sprech­part­ner Tho­mas Eick­hoff bei der Agen­tur für Ar­beit Det­mold per E-Mail an "lem­go.­ar­beit­ge­ber@­ar­beit­s­agen­tur" in Ver­bin­dung set­zen, um mög­li­che Un­ter­stüt­zungs­mög­lich­kei­ten aus­zu­lo­ten.

