Weltgrößte Messe für umgebaute Motorräder

Bad Sal­zu­flen (n­r). Be­reits zum 14. Mal tref­fen sich Mo­tor­r­ad­ver­rückte aus der gan­zen Welt vom 30. No­vem­ber bis 2. De­zem­ber im Mes­se­zen­trum. In vier Hal­len wer­den ü­ber 1.000 ver­edelte Ma­schi­nen zu be­stau­nen sein und mehr als 300 Fir­men prä­sen­tie­ren al­les rund um das In­di­vi­dua­li­sie­ren von Mo­torrä­dern. Spek­ta­kulär wird das Fi­nale der In­ter­na­tio­na­len Deut­schen Meis­ter­schaft im Cu­stom­bike Buil­ding, bei dem gut 300 Teil­neh­mer mit ih­ren ein­zig­ar­ti­gen Bikes um Ti­tel und Tro­phäen in 18 Ka­te­go­rien an­tre­ten. Auch die Son­deraus­stel­lung "Hall of Fa­me" wird für Auf­se­hen sor­gen: In der vier­zehn­jäh­ri­gen Ge­schichte der Cu­stom­bike-Show wur­den mehr als drei­tau­send um­ge­baute Mo­torrä­der prä­sen­tiert. Die bes­ten un­ter ih­nen wur­den mit Ti­teln und Po­ka­len ge­schmückt. Die Be­su­cher wer­den in der Aus­stel­lung auf Zeit­reise ge­schickt, wenn die spek­ta­kulärs­ten Sie­ger­bikes der letz­ten Jahre zu se­hen sind. Wei­tere At­trak­tio­nen, wie Bo­dypain­ting Vor­führun­gen, die Wahl der Miss Cu­stom­bi­ke, Mo­tor­rad­welt­pre­mie­ren und zahl­rei­che Prä­sen­ta­tio­nen run­den das Show­pro­gramm ab. Be­reits seit 2007 tre­ten je­des Jahr zwei Teams mit je ei­nem Show­bike ge­gen­ein­an­der an. Das Sys­tem des Bi­ker Build Off ist be­kannt: Die bei­den Teams ha­ben drei Tage Zeit, um live vor den Mes­se­be­su­chern je­weils ein Cu­stom­bike fer­tig­zu­stel­len. Der Sie­ger in die­sem Du­ell wird am Sonn­tagnach­mit­tag prä­miert. 2018 wird es in­ter­na­tio­nal: In die­sem Jahr du­el­lie­ren sich der Nie­der­län­der Twan Grut­ters und der Brite Pete Pear­son. Ihr Spe­zi­al­ge­biet: Har­leys. Span­nend wird es aber nicht nur für die Mo­tor­rad­bau­er, son­dern auch für die Be­su­cher. An den drei Mes­se­ta­gen wer­den ex­klu­sive Preise im Ge­samt­wert von ü­ber 35.000 Euro ver­lost. Zu ge­win­nen gibt es un­ter an­de­rem eine Ka­wa­saki Z900RS und eine Har­ley Da­vid­son Sports­ter Iron 883.

vom 17.11.2018 | Ausgabe-Nr. 46B

