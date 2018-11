Dr. Andreas Lange ist Vizepräses

EKD-Synode wählt lutherischen Superintendenten

Neuer Vi­ze­prä­ses der EKD-Syn­ode: Dr. An­dreas Lan­ge, lu­the­ri­scher Su­per­in­ten­dent der Lip­pi­schen Lan­des­kir­che. Fo­to: Lipp­si­che Lan­des­kir­che

Kreis Lip­pe/Würz­burg. Der Lu­the­ri­sche Su­per­in­ten­dent der Lip­pi­schen Lan­des­kir­che, Dr. An­dreas Lan­ge, ist neuer Vi­ze­prä­ses der Syn­ode der Evan­ge­li­schen Kir­che in Deutsch­land (EK­D). Er wurde am Sonn­tag in Würz­burg im ers­ten Wahl­gang ge­wählt. Der 54-jäh­rige An­dreas Lange ist seit 1992 Pfar­rer in St. Ni­co­lai (Lem­go) und wurde 2005 zum Su­per­in­ten­den­ten der Lu­the­ri­schen Klasse der Lip­pi­schen Lan­des­kir­che ge­wählt. Seit 2009 ist er Mit­glied der EKD-Syn­ode so­wie Mit­glied des sie­benköp­fi­gen Prä­si­di­ums. Prä­ses der Syn­ode ist die frühere Bun­des­mi­nis­te­rin Irm­gard Schwaet­zer, die Päd­ago­gin Elke Kö­nig ist eben­falls Vi­ze­prä­ses. An­dreas Lange folgt Ober­kir­chen­rat i.R. Klaus Eberl (Düs­sel­dor­f), der das Amt von 2005 bis 2017 in­ne­hat­te. Der Lan­des­su­per­in­ten­dent der Lip­pi­schen Lan­des­kir­che, Diet­mar Arends, wür­digt die Wahl als be­deut­sam: "­Die Lip­pi­sche Lan­des­kir­che ist die dritt­kleinste Lan­des­kir­che in der Evan­ge­li­schen Kir­che in Deutsch­land. Den­noch wird ihre Stimme auf vie­len Ebe­nen gehört – jetzt auch mit ei­nem Lei­tungs­amt in der EKD-Syn­ode." Die Lip­pi­sche Lan­des­kir­che hat rund 159.000 Mit­glie­der in 69 Ge­mein­den, da­von sind 58 Ge­mein­den in vier Re­for­mier­ten Klas­sen (Kir­chen­krei­sen) or­ga­ni­siert. Zehn Ge­mein­den gehören der Lu­the­ri­schen Klasse an, eine Ge­meinde be­zeich­net sich als evan­ge­lisch und gehört so­wohl der Lu­the­ri­schen als auch ei­ner der Re­for­mier­ten Klas­sen an.

vom 17.11.2018 | Ausgabe-Nr. 46B

