Mehr Schutz mit wenig Aufwand

Kreis Lip­pe. Die Ak­ti­ons­wo­che "Rie­gel vor! Si­cher ist si­che­rer" vom 24. bis zum 31. Ok­to­ber war aus Sicht der Po­li­zei Lippe ein Er­folg. Viele Bür­ger hät­ten das Be­ra­tungs­an­ge­bot ge­nutzt und das Ge­spräch mit den Spe­zia­lis­ten vom Kri­mi­nal­kom­missa­riat "­Kri­mi­nal­prä­ven­tion / Vor­beu­gung" ge­sucht. Diese hat­ten mit ih­rem "­Be­ra­tungs­mo­bil" täg­lich an­dere Stand­orte in den lip­pi­schen Ge­mein­den auf­ge­sucht und sich dort prä­sen­tiert. Darü­ber hin­aus gab es di­ver­ese Si­cher­heits- und Be­ra­tungs­ge­spräche. "Et­li­che Bür­ger zeig­ten sich ü­ber­rascht, mit wie we­nig Auf­wand schon mehr Ein­bruch­schutz be­trie­ben wer­den kann. So sind die vie­len wert­vol­len Tipps in diese Rich­tung dann auch dank­bar an­ge­nom­men wor­den", schreibt die Po­li­zei in ei­ner Pres­se­no­tiz. Wer keine Mög­lich­keit hat­te, sich vor Ort zu in­for­mie­ren, kann auch nachträg­lich Kon­takt zu den Spe­zia­lis­ten auf­neh­men und sich be­ra­ten las­sen. Auch auf der Seite "ww­w.­po­li­zei-be­ra­tung.­de" oder un­ter "ww­w.Lip­pe.­Po­li­zei.n­r­w" gibt es In­for­ma­tio­nen zum Schutz der ei­ge­nen vier Wän­de.

vom 17.11.2018 | Ausgabe-Nr. 46B

