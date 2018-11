Konfirmanden backen für den guten Zweck

Erfolg im Rahmen einer Kampagne von "Brot für die Welt"

5000 Brote ha­ben die Kon­fir­man­den für die Kamp­gane „­Brot für die Welt" ge­ba­cken. Fo­to: Pri­vat

Det­mold. Ü­ber 1.000 Euro sind an Ein­nah­men im Rah­men ei­ner Brot­backak­tion der Kon­fir­man­den der lu­the­ri­schen Kir­chen­ge­meinde Det­mold zu­sam­men ge­kom­men. Dafür wurde in der Bä­cke­rei Heid­siek ge­ba­cken und in der Mar­tin-Lu­ther-Kir­che kräf­tig ver­kauft. Auch mit dem Ver­kaufs­fahr­rad der Bä­cke­rei sind ei­nige Ju­gend­li­che zu­sätz­lich auf den Markt ge­fah­ren, um noch Brote zu ver­kau­fen. Es galt, mög­lichst viel Geld zu­sam­men zu be­kom­men. Die Ak­tion ist Teil ei­ner deutsch­land­wei­ten Kam­pa­gne von "­Brot für die Welt". Kon­fir­man­den­grup­pen ba­cken in der Zeit zwi­schen Ern­te­dank und dem ers­ten Ad­vent in Ko­ope­ra­tion mit ört­li­chen Bä­cke­reien Brot. Der Ver­kaufs­er­lös fließt in Aus­bil­dungs­pro­jekte für junge Men­schen in In­dien, Äthio­pien und El Sal­va­dor, die von "­Brot für die Welt" in­iti­iert sind. Die lu­the­ri­schen Kon­fir­man­den ha­ben "ih­re" Brote so freund­lich an­ge­bo­ten, dass kaum ein Passant wi­der­ste­hen konn­te. Das Team der Bä­cke­rei Heid­siek hat die Ak­tion tat­kräf­tig und lei­den­schaft­lich un­ter­stützt, so­dass ins­ge­samt 1003,53 Euro an die Kam­pa­gne wei­ter­ge­lei­tet wer­den konn­te.

vom 17.11.2018 | Ausgabe-Nr. 46B

Drucken | Versenden