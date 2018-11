Medien abzugeben

Büchereiflohmarkt mit vielen Schnäppchen

Lem­go. Die Stadt­büche­rei Lemgo ver­an­stal­tet in den kom­men­den Ta­gen ge­mein­sam mit dem Ver­ein der "Freunde und För­de­rer der Stadt­büche­rei Lem­go" einen Me­dien-Floh­markt. Im Zeit­raum vom Don­ners­tag, 15. bis Sams­tag, 17. No­vem­ber be­steht während der ge­wohn­ten Öff­nungs­zei­ten die Mög­lich­keit, viele Schnäpp­chen aus dem Be­stand der Büche­rei zu klei­nen Prei­sen zu er­wer­ben. Nach vie­len Jah­ren fin­det ne­ben dem all­jähr­li­chen "Früh­jahr­sputz" da­mit auch im Herbst wie­der ein Floh­markt statt. Außer­dem sind die­ses Mal be­son­ders viele Filme so­wie Mu­sik-CDs und Hör­bücher im An­ge­bot. In den letz­ten Mo­na­ten wur­den alle Re­gale der Stadt­büche­rei durch­ge­se­hen und die Me­dien her­aus­ge­sucht, die nicht mehr nach­ge­fragt wur­den. "Auf­grund der Viel­falt ist der Ti­tel Me­dien-Floh­markt durch­aus be­rech­tig­t", er­klärt Büche­rei­lei­ter Axel Koch. "Viele die­ser Me­dien wer­den bei uns nicht mehr aus­ge­lie­hen. Aber si­cher­lich sind sie für die pri­vate Film­samm­lung oder das Bücher­re­gal noch von Wer­t." ­Der ge­samte Er­lös des Bücher­floh­mark­tes geht an den För­der­ver­ein, der da­mit in viel­fäl­ti­ger Weise die Ar­beit der Stadt­büche­rei un­ter­stützt. Diese Un­ter­stüt­zung reicht vom An­kauf von neuen und ak­tu­el­len Me­dien bis hin zu zahl­rei­chen Ver­an­stal­tun­gen.

