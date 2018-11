Kinder-Burgen in einem "richtigen" Museum

Werke der Grundschüler sind in Schloss Brake ausgestellt

Die Kin­der der Klasse 4b der Ost­schule Lemgo ha­ben sich in­ten­siv mit dem Thema Bur­gen be­schäf­tigt. Fo­to: Lan­des­ver­band Lippe weitere Bilder »

Lem­go. Di­cke Mau­ern, ein ho­her Turm und ein Brun­nen sind ex­trem wich­tig. Ein Ker­ker, eine Ka­pelle und eine Zug­brü­cke dür­fen aber auch nicht feh­len. Die Kin­der der Klasse 4b der Ost­schule Lemgo wis­sen ge­nau, was al­les zu ei­ner rich­ti­gen Burg da­zu­gehört. Vier bis sechs Wo­chen ha­ben sie sich mit dem Thema be­schäf­tigt – zunächst im Sach- und später im Kunst­un­ter­richt. Die Er­geb­nisse kann man der­zeit im We­ser­re­naissance-Mu­seum Schloss Brake be­stau­nen. Sie ha­ben jede Menge Pap­pe, Kar­tons und Küchen­rol­len an­ge­malt und zu­sam­men­ge­klebt, um die Bur­gen zu bau­en. Die Kin­der sind sich ei­nig: Das hat rich­tig viel Spaß ge­macht! Ihre Au­gen strah­len vor Freu­de. Und ein biss­chen stolz sind sie auch dar­auf, dass ihre Meis­ter­werke nun in ei­nem "rich­ti­gen" Mu­seum aus­ge­stellt wer­den. "­Denn so kön­nen alle sie se­hen", freut sich eine Viert­kläss­le­rin. Ei­nige Bur­gen sind so­gar mit Play­mo­bil-Fi­gu­ren, Tie­ren und Gras de­ko­riert. Die Liebe steckt eben im De­tail.Und wie das in ei­nem Mu­seum so üb­lich ist, ha­ben sich die rund 20 Jungs und Mäd­chen auch um eine ent­spre­chende Be­schil­de­rung geküm­mert. Auf den grü­nen und ro­ten Ta­feln er­fährt der Be­su­cher Wis­sens­wer­tes ü­ber das Mit­tel­al­ter im All­ge­mei­nen und ü­ber Bur­gen im Be­son­de­ren. Lasse und Jan­nis (beide neun Jahre alt) ha­ben für ihre Burg zu­sätz­lich ein Hin­ter­grund­bild mit Ber­gen und Was­ser ge­malt. So­gar aus der Vo­gel­per­spek­tive ha­ben sie ihr Bau­werk ge­zeich­net. Die Mühe hat sich ge­lohnt, denn nun ste­hen die vier Bur­gen quasi als Ap­pe­tit­an­re­ger gleich am An­fang der Dau­er­aus­stel­lung. "Wir sind ein Mu­seum zum An­fas­sen und Mit­ma­chen", er­klärt Mu­se­ums­di­rek­to­rin Dr. Vera Lüp­kes. Kin­der seien hier je­der­zeit herz­lich will­kom­men – als Be­su­cher und als Ak­teu­re: "Von da­her ha­ben wir so­fort zu­ge­sagt, als die An­frage kam, ob wir die Bur­gen bei uns aus­stel­len könn­ten." Wei­tere Ko­ope­ra­tio­nen mit der Ost­schule Lemgo sind be­reits in Pla­nung. Denn auf diese Art und Weise ge­lingt es am bes­ten, Hemm­schwel­len ab­zu­bau­en, jün­gere Ge­ne­ra­tio­nen für Kul­tur zu be­geis­tern und das Mu­seum zu ei­nem noch le­ben­di­ge­ren Ort der Be­geg­nung wer­den zu las­sen. So wer­den ei­nige Schü­ler dem­nächst zur Mu­sik zu Tschai­kow­skis "­Nuss­knacker" im Mu­seum tan­zen, und zwar an­läss­lich der Eröff­nung der nächs­ten Son­deraus­stel­lung "Wey­h­nacht – Berg­män­ner, Lich­teren­gel und Kin­der­spiel­zeug aus dem Erz­ge­bir­ge" am Sonn­tag, 9. De­zem­ber um 11.30 Uhr. In­ter­es­sierte Schu­len, die eben­falls mit dem We­ser­re­naissance-Mu­seum ko­ope­rie­ren möch­ten, kön­nen sich di­rekt an die Mu­se­umspäd­ago­gin Dr. Su­san­nen Hil­ker un­ter der Te­le­fon­num­mer (05261) 945014 oder per Mail an "hil­ker@mu­seum-schloss-bra­ke.­de" wen­den.

vom 14.11.2018 | Ausgabe-Nr. 46A

