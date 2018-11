Taibeh in Israel ist neuer Partner

Kreis Lip­pe. Der Kreis Lippe und die is­rae­li­sche Stadt Tai­beh (Tayyi­be) möch­ten eine lang­fris­tige Part­ner­schaft eta­blie­ren. "Wir tei­len den Wunsch, die deutsch-is­rae­li­sche Freund­schaft wei­ter zu in­ten­si­vie­ren", heißt es in ei­ner Pres­se­mit­tei­lung aus dem Kreis­haus. Tai­behs Bür­ger­meis­ter Shuaa Massarwa Man­sour und Lip­pes Land­rat Dr. Axel Leh­mann un­ter­zeich­ne­ten dazu eine Ab­sichts­er­klärung.

Tai­beh liegt etwa 35 Ki­lo­me­ter nordöst­lich von Tel Aviv. Etwa 42.000 Men­schen le­ben in der Stadt, fast aus­sch­ließ­lich aus Ara­ber. "­Die Part­ner­schaft mit Tai­beh eröff­net uns einen Wis­sen­strans­fer und grenzü­ber­schrei­ten­den Dia­log. Der in­ter­na­tio­nale Blick auf ge­sell­schaft­li­che Ent­wick­lun­gen wird uns Ge­mein­sam­kei­ten ver­deut­li­chen, die wir beide für eine nach­hal­tige Ent­wick­lung nut­zen wer­den", er­klärt Leh­mann. In den Be­rei­chen Ge­sund­heit, Kin­der- und Ju­gend­ar­beit, So­zia­les, Kul­tur und Wirt­schaft wol­len die Part­ner einen Wis­sens­aus­tausch und eine Zu­sam­men­ar­beit auf­bau­en. So nutzte Bür­ger­meis­ter Man­sour sei­nen Be­such bei­spiels­weise für einen Ge­sprächs­ter­min mit den Ge­schäfts­füh­rern Dr. Jo­han­nes Hütte und Dr. Hel­mut Mid­deke im Kli­ni­kum Lip­pe. Die Gäste pla­nen ein Kon­zept für ein Kli­ni­kum in Tai­beh, das die Gleich­stel­lung von Mann und Frau re­spek­tiert und of­fen für alle Re­li­gio­nen und Na­tio­na­litäten ist. Auch der Kreis Lippe pro­fi­tiert vom Aus­tausch: 2019 ist eine Fahrt nach Is­rael in Pla­nung: Ju­gend­li­che, Po­li­ti­ker und Eh­ren­amt­li­che wer­den hier­bei auch die Stadt Tai­beh be­su­chen.

