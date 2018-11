Positives Resümee

Landesverband Lippe zum Deutschen Wandertag

Kreis Lip­pe. Po­si­tive Rück­mel­dun­gen zu den Wan­der­we­gen, hohe Re­so­nanz auf An­ge­bote und Führun­gen, großes In­ter­esse am Info-Stand: Auf diese Stich­punkte lässt sich die Bi­lanz des Lan­des­ver­ban­des Lippe zum Deut­schen Wan­der­tag in Lippe zu­sam­men­fas­sen. "Un­ser Ein­druck ist, dass tatsäch­lich un­zäh­lige Wan­de­rer den Wan­der­tag ge­nutzt und Lippe aus­gie­big er­kun­det ha­ben", sagt Ver­bands­vor­ste­he­rin Anke Peit­h­mann. Kul­turein­rich­tun­gen wie We­ser­re­naissance-Mu­seum Schloss Brake und im Lip­pi­schen Lan­des­mu­seum hät­ten da­von pro­fi­tiert. Zu­dem habe es durch­weg po­si­tive Rück­mel­dun­gen zum Wan­der­we­ge­netz und zu den Wäl­dern ge­ge­ben. Führun­gen am Her­manns­denk­mal und den Ex­t­ern­stei­nen, in der Ma­ler­stadt Schwa­len­berg oder auf der Burg Stern­berg, im We­ser­re­naissance-Mu­seum Schloss Brake und im Lip­pi­schen Lan­des­mu­seum seien größten­teils aus­ge­bucht ge­we­sen. "­Zu­dem war die Re­so­nanz auf die Wan­der­tags-Pla­ket­te, die re­du­zier­ten Ein­tritt in zahl­rei­che Kul­turein­rich­tun­gen in ganz Lippe er­mög­lich­te, hoch­", schreibt der Lan­des­ver­band.

