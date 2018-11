Spendenparlament tagt

Kreis Lip­pe/Lem­go. Das Spen­den­par­la­ment Lippe tagt am Don­ners­tag, 15. No­vem­ber, um 18 Uhr im Café Viel­falt, Mit­tel­straße 6 in Lem­go. Dort wird ü­ber För­deran­träge so­zia­ler Pro­jekte und In­itia­ti­ven in Lippe ent­schie­den. Der erste Teil der Sit­zung ist öf­fent­lich. Hier wer­den die Pro­jekte vor­ge­stellt, für die eine För­de­rung be­an­tragt wor­den ist. In­ter­es­sierte an der Ar­beit des Spen­den­par­la­ments sind herz­lich will­kom­men. Die Ent­schei­dung ü­ber die Mit­tel­ver­gabe folgt dann in ei­nem zwei­ten, nicht öf­fent­li­chen Teil. Das Spen­den­par­la­ment Lippe um­fasst rund 100 Mit­glie­der. Je­der In­ter­es­sierte kann für eine Min­dest­spende von 62 Euro jähr­lich Mit­glied wer­den und auf den zwei Par­la­ments­sit­zun­gen pro Jahr mit­be­stim­men, wel­che In­itia­tive in Lippe un­ter­stützt wer­den soll. Wer mehr ü­ber die Ar­beit des Spen­den­par­la­ments Lippe er­fah­ren will, fin­det In­fos im In­ter­net un­ter ww­w.s­pen­den­par­la­ment-lip­pe.­de. Aus­kunft gibt es bei Ruth Gant­schow un­ter ruth.­gant­schow@lip­pi­sche-lan­des­kir­che.­de.

vom 14.11.2018 | Ausgabe-Nr. 46A

