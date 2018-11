Weisheit, Stabilität und Dynamik durch Yoga

Horn-Bad Mein­berg. Mit mehr als 100 Ver­an­stal­tun­gen und ü­ber 50 Re­fe­ren­ten aus Deutsch­land, Ös­ter­reich, In­dien und Russ­land war­tet der Yoga-Kon­gress 2018 des Be­rufs­ver­bands der Yoga Vi­dya Leh­re­rIn­nen e.V. (BYV) auf, der am Wo­chen­ende an­läss­lich des 15-jäh­ri­gen Ju­biläums in Bad Mein­berg ver­an­stal­tet wird. Un­ter dem Motto "Yoga – For­schung und Selbs­t­er­for­schung" be­zieht er dies­mal dem Yoga na­he­ste­hende Wis­sen­schaf­ten und ver­wandte Dis­zi­pli­nen be­son­ders mit ein. Aus der Viel­falt der an­ge­bo­te­nen Yoga-Sti­le, Vor­trä­ge, Work­shops und Schnup­pe­r­an­ge­bote kön­nen Gäste al­ler Le­vels und je­den Al­ters das schöp­fen, was sie für die ei­gene Ent­wick­lung benöti­gen: Weis­heit, Sta­bi­lität und Dy­na­mik. Der in­ter­na­tio­nale Event wird in Ko­ope­ra­tion mit der Aka­de­mie der Kul­tu­ren NRW aus­ge­rich­tet. Zur of­fi­zi­el­len Eröff­nung am Frei­tag, 16. No­vem­ber um 12.30 Uhr wer­den An­spra­chen von Schirm­herr El­mar Brok, Bür­ger­meis­ter Ste­fan Ro­the und wei­te­ren Eh­ren­gäs­ten er­war­tet. Im Jahr des Ju­biläums am Teu­to­bur­ger Wald trägt be­son­ders die part­ner­schaft­li­che Zu­sam­men­ar­beit mit dem Land NRW, der Stadt Horn-Bad Mein­berg so­wie den an­säs­si­gen Ein­rich­tun­gen aus den Be­rei­chen Kul­tur, Ge­sund­heit, Kir­che und Tou­ris­mus zur Eta­blie­rung des Stand­ortes der Sa­lu­to­ge­nese bei. Das in­ten­sive Kon­gress­pro­gramm ba­siert ne­ben Vor­trä­gen re­nom­mier­ter Wis­sen­schaft­ler auf span­nen­den Pra­xi­s­an­ge­bo­ten: Vom Fas­zien- und Hor­mon-Yoga ü­ber Bow­spring, Klang- und Kun­da­lini-Yoga bis hin zum Dru Yoga bie­tet die Ver­an­stal­tung häu­fig bis zu fünf par­al­lel statt­fin­dende An­ge­bo­te. Die Gäste kön­nen zwi­schen Bio­dan­za, ent­span­nen­den Men­tal­tech­ni­ken wie dem Yoga Ni­dra und Klangrei­sen, herzöff­nen­den Me­di­ta­tio­nen, stim­mungs­vol­lem Man­tra-Ge­sang und Cha­kratö­nen wählen. Neue Ener­gie und Tiefe ver­spre­chen die Trance-Atem-Kriya, die bi­po­lare Atem­dy­na­mik oder Prana­yama-Pra­tya­hara-Tech­ni­ken. Wie sich Yoga mit sucht-, ver­hal­tens- und an­de­ren psy­cho­the­ra­peu­ti­schen Me­tho­den kom­bi­nie­ren lässt, wird in meh­re­ren Work­shops ge­nauso er­fahr­bar wie die Emo­tio­nal Free­dom Tech­ni­que. Wer sich dem Schrif­ten­stu­dium wid­men möch­te, sollte sich an die in­di­schen Yo­gaa­cha­ryas hal­ten. Ganz­tags­be­treu­ung für Kin­der und Bio-Voll­wert-Buf­fet sind in­klu­si­ve. Yoga Vi­dya baut sein Aus­bil­dungs­an­ge­bot im Be­reich Me­di­ta­tion der­weil er­heb­lich aus. Ne­ben der klas­si­schen Me­di­ta­ti­ons­kurs­lei­ter- und der hoch­in­ten­si­ven Me­di­ta­ti­ons­leh­rer­aus­bil­dung kom­men die Aus­bil­dung zum "­ganz­heit­li­chen Me­di­ta­ti­ons­lei­ter" und 14 wei­te­re,ein­zeln buch­bare Kurs­lei­ter-, Coach- und Trai­ner-Aus­bil­dun­gen hin­zu. Das neue Aus­bil­dungs­pro­gramm dient der Spe­zia­li­sie­rung und Er­wei­te­rung des Me­di­ta­ti­ons­un­ter­richts so­wie der Ver­tie­fung der ei­ge­nen Me­di­ta­ti­ons­pra­xis. In­fos und An­mel­dung on­line un­ter "ww­w.yoga-vi­dya.­de".

